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在俄國干預疑雲下…摩爾多瓦通過入歐公投 歐盟議長、波蘭總理讚勇敢

中央社／ 布魯塞爾21日綜合外電報導
歐洲國家摩爾多瓦今天在俄羅斯干預疑雲下，以些微差距通過加入歐洲聯盟（EU）的公民投票。摩爾多瓦總統桑杜於10月21日，在摩爾多瓦基希訥烏舉行的新聞發布會上發表講話。歐新社
歐洲國家摩爾多瓦今天在俄羅斯干預疑雲下，以些微差距通過加入歐洲聯盟（EU）的公民投票。摩爾多瓦總統桑杜於10月21日，在摩爾多瓦基希訥烏舉行的新聞發布會上發表講話。歐新社

歐洲國家摩爾多瓦今天在俄羅斯干預疑雲下，以些微差距通過加入歐洲聯盟（EU）的公民投票。歐洲議會議長梅特索拉為此表達祝賀，波蘭總理圖斯克也讚揚摩爾多瓦展現的勇氣。

法新社報導，在完成逾99%的計票後，這場公投的贊成票以約50.28%比率勝出，但僅比反對票多8000票。摩爾多瓦親歐總統桑杜（Maia Sandu）其後表示，她的陣營「在1場不公正的奮戰中以公正方式獲勝」。

歐盟表示，摩爾多瓦昨天舉行的入歐公投和總統大選首輪投票，都受到俄羅斯「空前的干預和恫嚇」而蒙上陰影。

桑杜在網路上發布的影片中表示：「在這場將決定國家前途的艱困抗爭中，我們贏得了首場戰役。」她並呼籲民眾參與11月的總統選舉第2輪投票。

梅特索拉（Roberta Metsola）在社群媒體平台X發文寫道：「摩爾多瓦共和國做得好！感謝你們的勇氣。」她並以羅馬尼亞語寫上：「歐洲就是摩爾多瓦，摩爾多瓦就是歐洲。」再以英語寫著：「我們的未來將一同開創。」

曾任歐盟理事會（European Council）主席的圖斯克（Donald Tusk）也在社群媒體發文稱讚摩爾多瓦是個「勇敢的國家」，並為這個國家的「偉大領導人」喝采。

他寫道：「能使莫斯科大怒、令歐洲印象深刻，並且再次拯救她的國家－這就是桑杜。」

公投 歐盟 波蘭 社群媒體

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