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加拿大這群人最感覺經濟好 總理杜魯多支持率也靠他們

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
最新數據顯示，加拿大65歲以上長者的經濟信心指數達到兩年多來最高。路透
最新數據顯示，加拿大65歲以上長者的經濟信心指數達到兩年多來最高。路透

加拿大有一群人特別感覺經濟良好，那就是年長選民，他們如今也成為支持率下滑的總理杜魯多（Justin Trudeau）最主要的支持者。

彭博報導，據彭博與加國輿情研究公司Nanos編纂的加拿大信心指數（Bloomberg Nanos Canadian Confidence Index），衡量60歲以上加國消費者信心的指數達到2022年2月來最高的57.7；超過50代表對經濟的正面看法多過負面。

這份數據所顯示出的年長者信心，比該調查2008年開始以來所做的近90%調查結果都要好。相較下，上周18至29歲的年輕人數據呈現歷來排名倒數的數字，比過去三分之二調查的數據都還差。

這種世代對經濟看法分歧也反映在政治舞台上。2015年幫助總理杜魯多拿下的議會過半席次的年輕人，正集體離開他領導的自由黨。年長選民如今成為自由黨的主要支持者，雖然反對黨保守黨才是在所有年齡層最受歡迎的政黨。

反對黨也正在嘗試爭取年長選民。分裂主義的魁人政團（Bloc Québécois）已威脅杜魯多，必須在10月29日前把對65至74歲民眾發放的老人年金（OAS）提高10%，否則將與其他政黨討論倒閣。

保守黨已投票支持魁人政團的這項行動。今年9月領取老人年金的加國民眾有740萬人，相當於65歲以上民眾的逾九成。

加拿大 杜魯多

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