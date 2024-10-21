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緬甸軍政府與俄羅斯拉緊關係 第2度聯合海軍演習

中央社／ 仰光21日綜合外電報導

根據緬甸國營報社今天報導，俄羅斯太平洋艦隊出動的1群軍艦已於昨天抵達遭到戰爭蹂躪的緬甸，準備參加與緬甸軍政府海軍的第2次緬俄聯合海上安全演習

法新社報導，「緬甸環球新光報」（Global NewLight of Myanmar）表示，俄羅斯海軍4艘巡防艦和1艘後勤艦抵達了緬甸首都仰光附近的迪拉瓦港（ThilawaPort），並將執行演習的「港區階段」。此外報導未提供細節。

緬甸軍政府昨天宣布，當天起至24日將在安達曼海（Andaman Sea）北部水域進行實彈射擊海上安全演習，警告漁船和飛機勿在附近區域航行或飛行；但當時未提及會有任何俄羅斯艦艇或人員參與。

緬俄兩國海軍去年11月已在安達曼海舉行過聯合演訓。俄羅斯與中國一樣，都是緬甸軍政府的緊密盟友。在緬甸軍方面臨難以粉碎反對其統治的武裝勢力之際，莫斯科提供軍政府武器與外交支援。

分析家指出，緬甸軍政府鑒於地面部隊承受壓力，愈來愈仰賴空軍，包括蘇愷（Sukhoi）蘇-30（Su-30）、米格-29（MiG-29）和雅客式（Yak）等俄製戰鬥機。

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）自從2021年帶頭發動政變上台後，已數度前往俄羅斯，包括2022年與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

莫斯科曾表示支持敏昂萊舉行新選舉的計畫，緬甸軍政府也報以支持俄羅斯全面侵略烏克蘭的行動，稱這是有「正當理由」。

俄羅斯 演習 緬甸

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