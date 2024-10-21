俄羅斯介選陰霾籠罩 摩爾多瓦入歐公投驚險過半

摩爾多瓦加入歐洲聯盟（EU）的公投今天以些微優勢票數通過。親歐總統桑杜抨擊，這是外國勢力介選的結果，暗指幕後主使是俄羅斯，俄國隨即否認相關指控。

法新社報導，摩爾多瓦加入歐盟的公投在完成逾99%計票後發現，約50.28%民眾投下「贊成」票，僅比反歐盟陣營略微多出8000票。

在與公投同步舉行的總統大選中，初步開票結果顯示，沒有候選人獲得逾半選票，得票最多的桑杜（Maia Sandu）將與得票次高者、親俄派社會主義黨（Party of Socialists）支持的前檢察官斯托亞諾格洛（Alexander Stoianoglo）於11月3日決選一較高下。

這次總統大選中，桑杜獲得逾42%選票，斯托亞諾格洛則獲得高於外界預期的26%選票。

克里姆林宮要求桑杜「證明」俄國介入這個前蘇聯加盟共和國的選舉，還聲稱摩爾多瓦計票過程出現「異常」。摩爾多瓦毗臨飽受戰火蹂躪的烏克蘭。

自俄羅斯2022年初全面入侵烏克蘭後，擁有260萬人口的摩爾多瓦已申請加入歐盟。

態度嚴肅的桑杜昨夜表示，摩爾多瓦已目睹「針對我國自由民主前所未見的攻擊」，她還痛批「犯罪集團與違反我國利益的外國勢力勾結」。

巴黎政治學院（Sciences Po university）政治學家巴曼提耶（Florent Parmentier）告訴法新社，儘管公投結果顯示親歐陣營以微弱過半優勢勝出，但這已「削弱」摩爾多瓦人民和桑杜政府的親歐形象。

巴曼提耶形容，公投結果「令人意外」，但不致影響今年6月開始的摩爾多瓦入盟談判。一般認為，明確的民意展現無疑將是「明顯的正面訊號」。

52歲世界銀行（World Bank）前經濟學家桑杜是摩爾多瓦首位女總統，選前民調遙遙領先其他對手。