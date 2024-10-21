越南選出新國家主席 回歸「四大支柱」集體領導

越南國會今天選出新國家主席，由軍人出身的越共中央書記處常務書記梁強擔任，宣告越南再次回到總書記、國家主席、總理、國會主席分別由不同人擔任的「四大支柱」集體領導。

越南國會今天選舉新國家主席，約91%、共計440名國會代表參加表決，並且全數通過由梁強（LuongCuong）出任2021年至2026年任期的國家主席。越南政局近年來動盪不斷，算到梁強為止，國家主席5年任期已有4人擔任過。

梁強1957年8月15日出生，今年67歲，越南北部富壽省（Phu Tho）越池市（Viet Tri）人，梁強長年從軍，擁有大將軍銜，以往在軍隊的歷練主要從事政治與黨務工作。他在2021年進入越共中央政治局，並於今年5月出任越共中央書記處常務書記。

越南國家主席之前是由越共中央總書記蘇林（ToLam）擔任。蘇林原是公安部長，相關競爭者在他所執行的反腐運動中一一被掃落後，他於今年5月22日當上國家主席；前越共總書記阮富仲（Nguyen PhuTrong）今年7月19日任內辭世，蘇林8月3日又獲補選為越共總書記。

而今蘇林將國家主席職務交由他人，越南再度回到「四大支柱」的集體領導架構。外界認為，這或許有助越南政局的穩定，並有利於蘇林專心布局2026年1月越南共產黨第14次全國代表大會的人事工作。

越南「四大支柱」為總書記、國家主席、總理、國會主席，目前成員有兩人來自警政系統，即蘇林與越南總理范明正（Pham Minh Chinh），軍人出身的梁強則被視為軍方的權力與利益代表。

梁強1975年2月參軍，當時越南尚未統一。他今天宣誓時說：「近50年為革命事業服務，從一名戰士成為黨的高階幹部及領導，不管擔任何種職務、從事何種任務，在政治上始終堅定不移、對黨和祖國與人民絕對忠誠。」

他還提到，要加強國防安全力量，建設一支革命化、正規化、精銳化和現代化的人民武裝力量，打造鞏固全民國防和人民安全；始終如一地實行獨立自主、和平友好、多邊化、多樣化的對外政策，最大程度保障國家民族利益。