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你不是我的國王！英王訪澳洲國會演說 遭原住民參議員嗆聲

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英王查理三世21日訪澳洲國會並發表演說，遭原住民參議員莉迪亞．索普（中）當面大喊：「你不是我的國王」。索普隨後被保安人員護送離場。路透
英王查理三世21日訪澳洲國會並發表演說，遭原住民參議員莉迪亞．索普（中）當面大喊：「你不是我的國王」。索普隨後被保安人員護送離場。路透

英國BBC報導，英王查理三世21日訪澳洲國會並發表演說，遭原住民參議員莉迪亞．索普（Lidia Thorpe）當面大喊：「你不是我的國王。」索普當時大喊了約一分鐘，打斷在首都坎培拉舉行的儀式，之後被保安人員護送離場。

索普指控歐洲殖民者對澳洲原住民的「種族滅絕」，並大喊：「這不是你的土地，你不是我的國王。」

不過，稍早迎接查理三世伉儷的原住民長者謝利登（Aunty Violet Sheridan）說，索普的抗議是「不尊重的」，「她並非代表我發言」。

索普之後告訴BBC，她想向查理三世傳達「明確的訊息」。她說：「要成為這片土地的統治者，你必須屬於這片土地。他不屬於這片土地。」

索普說，查理三世必須指示國會和原住民討論和平條約。她表示：「我們可以引領這一切，可以做到這一切，我們可以成為更好的國家。但我們不能向殖民者低頭，查理三世所提到的祖先們對大規模屠殺和種族滅絕負有責任。」

索普以其引人注目的政治噱頭和對君主制的強烈反對而打開知名度。2022年宣誓就職時，她曾舉起右拳，不情願地向時任澳洲國家元首的英國女王伊麗莎白二世宣誓效忠。

澳洲在100多年前成為英國殖民地。在此期間，數以千計原住民被殺害、族群流離失所。澳洲1901年成為「事實獨立國家」，但仍奉英王為國家元首。

原住民 查理三世 澳洲

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