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日英義開發新戰機 國際機關代表為日本人

中央社／ 東京21日專電

日本防衛大臣中谷元日前在義大利那不勒斯與英國、義大利國防部長討論3國聯合開發新一代戰機一事。會後，中谷對媒體表示，為聯合開發新一代戰機所成立國際機關GIGO的首任代表，考慮由日本防衛省的前防衛審議官岡真臣擔任。

日本經濟新聞報導，目前擔任G7輪值主席國的義大利日前籌辦首場以國防為主題的部長級會議，會議地點在義國南部城市那不勒斯（Naples）。會議期間，當地時間19日，日本防衛大臣中谷、英國國防大臣希利（John Healey）、義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）舉行會談。

日英義3國將加強合作聯合開發新一代戰機，展開全球作戰空中計畫（Global Combat Air Programme，GCAP）， 這3國防長在會談上討論GCAP，也收到有關3國企業成立的合資企業（JV）籌備進展報告。

日英義計畫在2035年讓聯合開發的新世代戰機投入飛行，2025年之內將與合資企業（JV）簽署第一份契約。日本三菱重工業、英國航太系統公司（BAE Systems Plc）、義大利防衛及航太集團李奧納多（Leonardo）參與這合資企業（JV），分擔零件的製造等。

合資企業（JV）總部設於英國，首任負責人由義大利推出。

日英義防長在會談中也協商，有關負責管理GCAP的國際機關GIGO（GCAP International Government Organisation）將於今年內成立一事。日英已批准將成立GIGO的條約，3位防長在會談中針對合資企業（JV）及GIGO的成立達成了共識。

GIGO預定今年之內在英國設立，第一任代表確定由日本人擔任，日本防衛省還在找人選。

中谷對媒體表示，「考慮由前防衛審議官岡真臣擔任，岡有豐富的國際經驗，是可符合英義期待的最佳人才。」今後，日本將與英、義兩國做最後協商，決定人選。

日本經濟新聞報導，英國首相施凱爾（Keirtarmer）政府7月上路後主張要重新調整國防政策，多家英國媒體報導，施凱爾政府可能中止與日義聯合開發新一代戰機的計畫，但日英義防長日前的會談去除了英國可能中止計畫的憂慮。

上一次日英義防長會談於今年7月在英國倫敦舉行。

日本政府今年3月修改防衛裝備（國防裝備）移轉三原則的運用方針，新一代戰機有可能出口到第三國。出口處僅限與日本有締結防衛裝備、技術移轉協定等的國家。

日本經濟 義大利 英國

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