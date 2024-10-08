海地過渡委員會內部分裂…拒簽署人事令 輪值主席移交生變數
海地過渡總統委員會今天將輪值主席職位移交給建築師伏爾泰（LeslieVoltaire），但即將卸任的輪值主席勒布朗（EdgardLeblanc Fils）表示反對，拒絕簽署同意這項人事令。
路透社報導，勒布朗反對這項變動，原因是3名仍擁有投票權並同意過渡程序的委員遭控貪腐一案尚未解決。
代表前總統亞里斯提（Jean-Bertrand Aristide）所屬政黨的伏爾泰表示：「在我擔任主席期間，過渡總統委員會將鞏固既有成果和架構，以更有效率和更高的透明度來運作。」
海地首都太子港（Port-au-Prince）西北部上週驚傳幫派分子以自動步槍向人群掃射，造成至少70人喪命，總理康尼爾（Garry Conille）正在國外尋求安全援助。過渡委員會內部的分歧，更為海地帶來新的不確定性。
海地先前經過政治和民間聯盟之間各部門的艱苦談判，於4月任命過渡總統委員會，賦予職權選擇總理人選，並行使某些總統權力，直到情勢安全到可以舉行大選為止。
但海地肅貪部門本月建議對3名過渡委員會成員採取法律行動，理由是他們收受信用卡，並向一家國營銀行董事長索取近77萬美元（約新台幣2478萬元）。
勒布朗昨晚在一段影音訊息中表示，「我不能參與任何會進一步削弱、貶低國家司法體系的程序」，還說過渡委員會多數派的決定將加劇不穩定局勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言