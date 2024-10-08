日本清查宮崎等機場未爆彈 增愛媛縣松山機場

日本宮崎機場滑行道10月2日發生未爆彈爆炸意外，讓日本政府決定針對宮崎等4座機場緊急清查，今天已知清查對象將增加位於愛媛縣的松山機場，最快下週從宮崎機場開始進行。

日本放送協會（NHK）報導，宮崎機場10月2日上午8時左右發生滑行道爆炸塌陷意外，官方已確認原因是美製未爆彈。宮崎機場在二次大戰期間曾被建設為舊日本海軍機場，過去一段時間也陸續發現過未爆彈。

日本政府國土交通省面對宮崎機場未爆彈爆炸意外，決定除了宮崎機場外，加上同樣位於舊日本軍設施且曾發現未爆彈的仙台、福岡及那霸等共4座機場，展開未爆彈緊急清查作業。

不僅如此，已知除上述4座機場外，清查對象將新增位於四國地方的松山機場，因為在二次大戰期間，松山機場也曾作為舊海軍機場使用，且在此之前也曾發現過未爆彈。

這5座機場的未爆彈清查作業，預料最快下週從宮崎機場開始進行。為了不妨礙各機場航班起降，將利用夜間及清晨時段實施清查。

國土交通大臣齊藤鐵夫今天在內閣會議後記者會上說，會仔細檢查是否有必要進一步增加未爆彈清查的對象機場，將持續確保航空安全與安心。