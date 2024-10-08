巴西港口坍方驚現天坑 恐有200人遭活埋

巴西通訊社報導，巴西亞馬遜州（Amazonas）一處施工中的港口7日下午驚傳坍方，現場約有200名正在裝卸貨物的碼頭工人及居民恐怕遭活埋或沖入河中。

報導指出，亞馬遜州馬納卡普魯市（Manacapuru）的特拉普雷塔港（Terra Preta）7日下午傳出支撐港口部分結構的土地滑動，地陷導致港口坍方。

報導指出，民防部門確認1名孩童失蹤，不過另有目擊者表示約有200人被活埋。

該港口人流眾多，主要進行貨物裝卸，並有計程車和摩托車計程車的排班點。

事故發生後，浮船、管道、房屋和汽車的殘骸漂浮在河中。浮動房屋是位於河面上的房屋和旅館，通常用於居住和休閒。

亞馬遜州政府派出消防人員及潛水員試圖營救「可能的受害者」，軍方也動員派出海軍陸戰隊、醫療船、直升機前往支援。