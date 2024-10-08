快訊

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

快訊／汪建民不敵病魔住院1個月後安詳離世 享年56歲

日本災區核電廠重生首例 女川2號機訂10月29日重啟

中央社／ 東京8日綜合外電報導
日本2011年發生311大地震，位於重災區宮城縣的女川核電廠停機。(美聯社)
日本2011年發生311大地震，位於重災區宮城縣的女川核電廠停機。(美聯社)

日本2011年發生311大地震，位於重災區宮城縣的女川核電廠停機。營運女川核電廠的東北電力公司已通知主管機關，預定10月29日重啟2號機反應爐，將成災區核電廠機組重生首例。

日本TBS電視台報導，女川核電廠2號機將成為311大地震後，廠區座落在災區的核電廠機組重啟運轉首例。日本經濟產業大臣武藤容治今天對此表示「非常期待」。

武藤說，「我非常期待，希望東北電力公司持續以安全至上推動相關作業」。他也強調，有關女川核電廠2號機重啟運轉，「從東日本電力供應結構脆弱性等角度來看非常重要」。

朝日新聞報導，東北電力公司10月7日已通知日本政府原子力規制廳，目前停機中的女川核電廠2號機預定10月29日重啟反應爐。根據規劃，預計11月上旬發電、12月左右重啟商業運轉。

東北電力公司準備在10月29日拔出抑止核分裂的控制棒來啟動反應爐，之後在確認核分裂反應穩定持續達到「臨界」狀態，利用蒸氣啟動渦輪機等來重啟發電。

女川核電廠位於宮城縣女川町及石卷市，2號機因在2011年發生的311大地震停機。當年地震引發約13公尺高的大海嘯侵襲，由於核電廠座落在逾14公尺高的地盤上，讓核電機組躲過一劫，但冷卻水取水設施等設備則因淹水故障。女川核電廠在災後已設置海拔29公尺的海嘯牆等防海嘯措施。

女川核電廠2號機跟在311大地震後發生核子事故的福島第一核電廠內機組，同為沸水反應爐（BoilingWater Reactor），若屆時順利重啟，將是日本在經歷核子事故後，首度有沸水反應爐重啟運轉。

截至今年5月止，日本全境正在運轉的12座機組反應爐型式同屬壓水反應爐（Pressurized WaterReactor），不同於發生核子事故的福島第一核電廠。

日本311大震 核電廠

延伸閱讀

進口食材違規…日本蔥、美國肉桂粉上榜

福島燃料團塊試取中斷恐延長 東電將換攝影機

日本北海道進口大蔥殘留農藥違規 遭邊境攔截

全支付日本跨境支付第3波優惠再加碼 這樣做最高回饋25%

相關新聞

巴西港口坍方驚現天坑 恐有200人遭活埋

巴西通訊社報導，巴西亞馬遜州（Amazonas）一處施工中的港口7日下午驚傳坍方，現場約有200名正在裝卸貨物的碼頭工人...

終結北韓政權？金正恩嗆尹錫悅「不正常」 揚言以核武反擊

北韓領導人金正恩7日警告，一旦南韓、美國等敵對勢力以武力攻擊，北韓將不惜使用核武回擊，並稱北韓對「武力統一」南韓沒興趣。

日本災區核電廠重生首例 女川2號機訂10月29日重啟

日本2011年發生311大地震，位於重災區宮城縣的女川核電廠停機。營運女川核電廠的東北電力公司已通知主管機關，預定10月...

日相石破茂上任後首出訪 將赴寮國參加國際會議

日本內閣官房副長官橘慶一郎今天宣布，首相石破茂本月10日至12日將訪問寮國，出席東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議

巴基斯坦總理弔唁恐襲遇難中國人 稱將嚴懲兇手

中國官媒報導，巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）7日赴中國駐巴使館，弔唁6日在巴遭恐襲遇難的中國...

福島燃料團塊試取中斷恐延長 東電將換攝影機

日本福島第一核電廠2號機組內的熔融核燃料團塊試取作業，因攝影機故障已中斷約3週。東京電力（東電）昨天表示已決定更換攝影機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。