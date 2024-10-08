日本災區核電廠重生首例 女川2號機訂10月29日重啟

日本2011年發生311大地震，位於重災區宮城縣的女川核電廠停機。營運女川核電廠的東北電力公司已通知主管機關，預定10月29日重啟2號機反應爐，將成災區核電廠機組重生首例。

日本TBS電視台報導，女川核電廠2號機將成為311大地震後，廠區座落在災區的核電廠機組重啟運轉首例。日本經濟產業大臣武藤容治今天對此表示「非常期待」。

武藤說，「我非常期待，希望東北電力公司持續以安全至上推動相關作業」。他也強調，有關女川核電廠2號機重啟運轉，「從東日本電力供應結構脆弱性等角度來看非常重要」。

朝日新聞報導，東北電力公司10月7日已通知日本政府原子力規制廳，目前停機中的女川核電廠2號機預定10月29日重啟反應爐。根據規劃，預計11月上旬發電、12月左右重啟商業運轉。

東北電力公司準備在10月29日拔出抑止核分裂的控制棒來啟動反應爐，之後在確認核分裂反應穩定持續達到「臨界」狀態，利用蒸氣啟動渦輪機等來重啟發電。

女川核電廠位於宮城縣女川町及石卷市，2號機因在2011年發生的311大地震停機。當年地震引發約13公尺高的大海嘯侵襲，由於核電廠座落在逾14公尺高的地盤上，讓核電機組躲過一劫，但冷卻水取水設施等設備則因淹水故障。女川核電廠在災後已設置海拔29公尺的海嘯牆等防海嘯措施。

女川核電廠2號機跟在311大地震後發生核子事故的福島第一核電廠內機組，同為沸水反應爐（BoilingWater Reactor），若屆時順利重啟，將是日本在經歷核子事故後，首度有沸水反應爐重啟運轉。

截至今年5月止，日本全境正在運轉的12座機組反應爐型式同屬壓水反應爐（Pressurized WaterReactor），不同於發生核子事故的福島第一核電廠。