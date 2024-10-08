日相石破茂上任後首出訪 將赴寮國參加國際會議
日本內閣官房副長官橘慶一郎今天宣布，首相石破茂本月10日至12日將訪問寮國，出席東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議。
共同社報導，這將是石破茂上任後首度出國訪問，屆時預計和與會國家的領袖進行個別會談。
石破茂10日將出席東協與日本的領袖會議，以及東協與日中韓3國領袖參與的領袖會議。
此外，石破茂11日將參加美國、印度等國也會參與的東亞高峰會（EAS），當天也預計出席日本與東南亞等地國家組成的脫碳合作框架「亞洲．淨零排放共同體」（Asia Zero Emissions Community, AZEC）領袖會議。
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