巴基斯坦總理弔唁恐襲遇難中國人 稱將嚴懲兇手

中國官媒報導，巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）7日赴中國駐巴使館，弔唁6日在巴遭恐襲遇難的中國人。夏立夫說，將嚴懲兇手，「絕不允許破壞巴中鐵桿友誼的邪惡圖謀得逞」。

6日晚間11時許，中資企業卡西姆港發電有限公司車隊在喀拉蚩（Karachi）金納國際機場（JinnahInternational Airport）附近遭遇恐怖襲擊。已造成2名中方人員遇難、1名中方人員受傷和巴方多名人員傷亡。

中國外交部昨天晚間以發言人名義表示，中方要求巴基斯坦立即徹查，緝拿兇手並依法嚴懲，並確實「堵塞安防漏洞」，採取更有針對性措施，全力保障當地中國人員、工程及機構安全。

央視新聞今天報導，巴國總理夏立夫7日赴中國駐巴使館弔唁遇難的中國人，他表示，巴方強烈譴責這一恐怖主義行徑，將徹查事件、嚴懲兇手，全力加強對在巴中國公民安保，絕不允許破壞巴中鐵桿友誼的邪惡圖謀得逞。

外媒報導，「俾路支解放軍」（BalochistanLiberation Army）已經宣稱對這起爆炸案負責，事件還造成至少10人受傷。

此案是巴基斯坦一連串對當地中國企業人員攻擊的最新一起。

今年8月，尋求俾路支省脫離巴基斯坦獨立的武裝分子開始展開襲擊，導致超過70人喪生，是多年以來範圍最廣的襲擊。當時巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）表示：「這些恐怖分子想阻止中巴經濟走廊和發展計畫。」他指出，這場攻擊正是為了挑撥巴基斯坦與中國關係。

在巴國西部的俾路支省（Balochistan province），中國相關目標經常遭到分離主義分子攻擊。當地有許多隸屬「一帶一路」的大型基礎設施計畫，分離主義分子相信，該地區利潤豐厚的採礦和能源計畫並未讓當地人得到好處，他們獲得的財富不平等。