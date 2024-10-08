快訊

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

快訊／汪建民不敵病魔住院1個月後安詳離世 享年56歲

巴基斯坦總理弔唁恐襲遇難中國人 稱將嚴懲兇手

中央社／ 台北8日電
巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫。(美聯社)
巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫。(美聯社)

中國官媒報導，巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）7日赴中國駐巴使館，弔唁6日在巴遭恐襲遇難的中國人。夏立夫說，將嚴懲兇手，「絕不允許破壞巴中鐵桿友誼的邪惡圖謀得逞」。

6日晚間11時許，中資企業卡西姆港發電有限公司車隊在喀拉蚩（Karachi）金納國際機場（JinnahInternational Airport）附近遭遇恐怖襲擊。已造成2名中方人員遇難、1名中方人員受傷和巴方多名人員傷亡。

中國外交部昨天晚間以發言人名義表示，中方要求巴基斯坦立即徹查，緝拿兇手並依法嚴懲，並確實「堵塞安防漏洞」，採取更有針對性措施，全力保障當地中國人員、工程及機構安全。

央視新聞今天報導，巴國總理夏立夫7日赴中國駐巴使館弔唁遇難的中國人，他表示，巴方強烈譴責這一恐怖主義行徑，將徹查事件、嚴懲兇手，全力加強對在巴中國公民安保，絕不允許破壞巴中鐵桿友誼的邪惡圖謀得逞。

外媒報導，「俾路支解放軍」（BalochistanLiberation Army）已經宣稱對這起爆炸案負責，事件還造成至少10人受傷。

此案是巴基斯坦一連串對當地中國企業人員攻擊的最新一起。

今年8月，尋求俾路支省脫離巴基斯坦獨立的武裝分子開始展開襲擊，導致超過70人喪生，是多年以來範圍最廣的襲擊。當時巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）表示：「這些恐怖分子想阻止中巴經濟走廊和發展計畫。」他指出，這場攻擊正是為了挑撥巴基斯坦與中國關係。

在巴國西部的俾路支省（Balochistan province），中國相關目標經常遭到分離主義分子攻擊。當地有許多隸屬「一帶一路」的大型基礎設施計畫，分離主義分子相信，該地區利潤豐厚的採礦和能源計畫並未讓當地人得到好處，他們獲得的財富不平等。

中共 巴基斯坦

延伸閱讀

中國車隊在巴基斯坦遇襲 兩人喪生多人受傷

巴基斯坦陸企遭襲2死 陸外交部：支持巴方反恐

武裝組織攻擊巴基斯坦最大城 釀2死10傷

陸企車隊巴基斯坦再遇恐攻 2中方人員罹難、多人受傷

相關新聞

巴西港口坍方驚現天坑 恐有200人遭活埋

巴西通訊社報導，巴西亞馬遜州（Amazonas）一處施工中的港口7日下午驚傳坍方，現場約有200名正在裝卸貨物的碼頭工人...

終結北韓政權？金正恩嗆尹錫悅「不正常」 揚言以核武反擊

北韓領導人金正恩7日警告，一旦南韓、美國等敵對勢力以武力攻擊，北韓將不惜使用核武回擊，並稱北韓對「武力統一」南韓沒興趣。

日本災區核電廠重生首例 女川2號機訂10月29日重啟

日本2011年發生311大地震，位於重災區宮城縣的女川核電廠停機。營運女川核電廠的東北電力公司已通知主管機關，預定10月...

日相石破茂上任後首出訪 將赴寮國參加國際會議

日本內閣官房副長官橘慶一郎今天宣布，首相石破茂本月10日至12日將訪問寮國，出席東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議

巴基斯坦總理弔唁恐襲遇難中國人 稱將嚴懲兇手

中國官媒報導，巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）7日赴中國駐巴使館，弔唁6日在巴遭恐襲遇難的中國...

福島燃料團塊試取中斷恐延長 東電將換攝影機

日本福島第一核電廠2號機組內的熔融核燃料團塊試取作業，因攝影機故障已中斷約3週。東京電力（東電）昨天表示已決定更換攝影機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。