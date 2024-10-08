荷蘭紀念加薩戰爭週年 多名挺巴抗議人士鬧場被捕

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列屆滿週年，荷蘭首都阿姆斯特丹今天舉行紀念活動時周圍出現火爆場面，警方逮捕多名親巴勒斯坦抗議人士。

法新社報導，人們聚集在阿姆斯特丹市中心的水壩廣場（Dam Square）哀悼一年前的罹難者時，一旁部署了攜帶盾牌和警棍的鎮暴警察。

親以色列團體聆聽演講和音樂會時，反示威者開始高喊口號。法新社記者在現場目睹警察抓住一名中年婦女並將她拖進一輛裝甲車。

在水壩廣場附近，還有員警包圍數十名蒙著臉、揮舞旗幟的親巴勒斯坦示威者，把他們與以色列集會的參與者隔開。

警方警告示威群眾離開現場，但後來「以違反公共集會法為由」，宣布逮捕這群抗議者。

23歲的法國遊客阿塞夫（Myriam Acef）和21歲的赫拉魯布（Ines Khraroubu）告訴法新社：「我們一開始在那，但只停留了一會兒，因為我們很快就看到警察包圍了所有人。」

阿塞夫說：「我們被用盾牌推了一下，我們卡在那邊，有約20到30分鐘動彈不得。」

總理史庫夫（Dick Schoof）和其他荷蘭最高政治領導人在阿姆斯特丹一座猶太教堂，參加紀念10月7日事件的活動。

在阿姆斯特丹以外的地方，親巴勒斯坦抗議者在全國各地的幾個車站靜坐。

法新社根據以色列官方數據統計，10月7日的襲擊事件造成1206人死亡。攻擊者在加薩劫持251人為人質，有97人仍被俘虜，其中34人被以色列軍方宣稱死亡。

事發幾個小時後，以色列發動軍事進攻行動，將加薩一大片地區夷為平地，當地的人道危機難以緩解，所有240萬名居民至少有一度幾乎全都流離失所。

根據哈瑪斯治下的加薩衛生部提供的數據，自加薩戰爭開打以來，已有4萬1909名巴勒斯坦人喪命，其中大多數是平民。聯合國認為這些數據可靠。