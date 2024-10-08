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福島燃料團塊試取中斷恐延長 東電將換攝影機

中央社／ 東京8日綜合外電報導
日本福島第一核電廠2號機組內的熔融核燃料團塊試取作業，因攝影機故障已中斷約3週。美聯社
日本福島第一核電廠2號機組內的熔融核燃料團塊試取作業，因攝影機故障已中斷約3週。美聯社

日本福島第一核電廠2號機組內的熔融核燃料團塊試取作業，因攝影機故障已中斷約3週。東京電力（東電）昨天表示已決定更換攝影機。日媒指出，如此一來，作業中斷時間勢必延長。

熔融核燃料團塊指的是2011年3月發生福島第一核電廠核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內的爐心燃料和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。目前推估加總1號機到3號機的熔融核燃料團塊可能達880公噸。

熔融核燃料團塊放射線極強，無法輕易接近，因此取出燃料團塊被視為福島第一核電廠廢爐最大難關。

日本放送協會（NHK）報導，東電9月10日啟動取出作業，原定耗時2週取出少量熔融核燃料團塊，不料取出設備進入圍阻體內部之後，設備前端的其中2台攝影機於9月17日故障，無法顯示影像，導致取出作業已經中斷約3週。

東電推測，故障原因可能是強烈的放射線造成電力積存在攝影機的電路所致。作業人員從圍阻體中取出攝影機後，已經嘗試重新開關，不過攝影機狀況均未改變。

儘管東電無法確定故障原因，但研判是攝影機故障，決定放棄修理，計劃之後換上備用攝影機。

更換作業將在取出設備保留在反應爐廠房的情況下進行。不過正式更換之前，東電會先透過模擬訓練，以確認能否在放射線量相當高的廠房內更換攝影機。報導指出，如此一來，取出作業中斷的時間勢必會進一步延長。

日本 核電 福島

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