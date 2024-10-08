瓜地馬拉僑界慶祝國慶茶會 人數規模歷年最大

瓜地馬拉僑界6日在首都瓜地馬拉市華僑總會，舉辦113年國慶茶會，吸引超過400位旅瓜僑胞參加。還有僑胞特別從鄰國薩爾瓦多和尼加拉瓜前來共襄盛舉，慶祝活動堪稱歷年來最大規模。

瓜地馬拉華僑總會成立於1922年，迄今已有百餘年歷史，是中美洲國家歷史最悠久，人數最多的僑團，也是立場最堅定支持台灣的僑界。它所屬的華僑會館，更曾是中華民國駐瓜地馬拉總領事館，以及大使館辦理政務的地點，見證台瓜兩國外交發展歷程。

瓜地馬拉是台灣在中美洲西語系國家中唯一的邦交國，旅瓜僑界更是中國亟欲拉攏的對象。不過國慶茶會包括華僑總會會長陳國榮、僑務委員劉進樟、僑務諮詢委員李志仁，以及台灣商會會長蔡佳穎等多位重要僑領與會，以具體行動展現力挺台灣，駐瓜地馬拉大使張俊菲也率全館同仁及眷屬出席。

張俊菲特別肯定華僑總會，成為台灣與瓜地馬拉政府的重要橋樑。她強調旅瓜僑胞，無論是經營商業零售及餐飲業務，或是在各項專業領域上的表現，都展現了華人對瓜地馬拉的重大貢獻。僑胞更透過慈善公益活動，積極推動僑民外交，獲得瓜國人民的肯定。

慶祝茶會上，華僑總會龍獅團表演「獅報興隆」，祝賀中華民國國運昌隆。華僑小朋友也表演台灣原住民豐年祭舞蹈等傳統文化。華僑總會特別準備生日蛋糕，慶祝中華民國113歲生日快樂。