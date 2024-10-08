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南海持續緊張 小馬可仕簽新法發展國防設備國造能力

中央社／ 馬尼拉8日專電
菲律賓總統小馬可仕。(歐新社)
菲律賓總統小馬可仕。(歐新社)

南海局勢持續緊張之際，菲律賓總統小馬可仕今天簽署新法，發展菲律賓國防設備國造能力，因應地緣政治挑戰。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上午在總統府馬拉坎南宮簽署了「自力更生防禦態勢振興法」（Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act）。

作為小馬可仕政府的優先法案之一，新法律旨在透過建立國防設備生產能力以及發展國防產業，確保菲律賓擁有足夠的國防資產和硬體。

此外，新法也尋求優先讓菲律賓企業發展、服務以及操作相關資源，包括軍事科技、武器與彈藥、戰鬥訓練、武器系統以及其他軍事設備等。

為促進國防裝備與系統的創新和發展，新法也為投資者提供獎勵措施，包括稅收減免和政府支持的融資等。

小馬可仕在簽署後的致詞中說，過去數10年，菲律賓主要依賴國外供應鏈且視其他國家利益才能滿足自己的國防需求，但在新法之下，菲律賓將依靠自己的資源與能力，來發展國防策略。

他說：「對於一個處於地緣政治變動關鍵點的國家來說，這是一個符合邏輯的一步，它的核心是培育強大且永續的國防產業。」

小馬可仕指出，菲律賓將優先進行研發，一步一步打出符合自己特殊需求的系統，領先於不斷演變的威脅，特別是不對稱威脅以及非傳統威脅。

菲律賓與中國在南海有著主權爭議，雙方的對抗在小馬可仕上任後急劇升高，中國海警船多次衝撞菲律賓公務船、向菲律賓政府單位飛機的飛行路徑投擲照明彈或是發射高強度雷射光。

根據菲律賓海軍今天公布的資料，9月30日至10月6日期間，在南海仁愛暗沙、仙賓暗沙和黃岩島海域，監控到190艘中方船艦，包括28艘軍艦和海警船，高於前一週的178艘。

為因應中國在南海的作為，菲律賓在爭取國際輿論支持的同時，也積極與更多理念相近或具共同利益的國家進行聯合軍事演習或是海事演習，包括同為南海索討國的越南在內。

南海 小馬可仕 菲律賓

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