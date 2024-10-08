終結北韓政權？金正恩嗆尹錫悅「不正常」 揚言以核武反擊

北韓領導人金正恩7日警告，一旦南韓、美國等敵對勢力以武力攻擊，北韓將不惜使用核武回擊，並稱北韓對「武力統一」南韓沒興趣。

韓聯社報導，金正恩7日前往金正恩國防綜合大學視察並發表談話，稱如果敵對勢力對北韓使用武力，北韓將毫不猶豫動用一切武力，且不排隊使用核武回擊。

金正恩表示，「一旦朝鮮半島的戰略性武力平衡遭到破壞，則意味戰爭的到來。我絕不允許勢力平衡遭到破壞。」

南韓總統尹錫悅在南韓國軍節（10月1日）的閱兵演說上曾警告，若北韓試圖使用核武，將面臨政權終結的結果，並強調南韓與美國聯盟將作出「果斷且壓倒性」的回應。

對此金正恩直言，尹錫悅為「異常之人」，並強調北韓將加快腳步邁向核武超級大國之路，以增強核威懾力，稱「在美韓同盟變得畸形的同時，我國（北韓）的核武應對態勢必須在無邊界的高度上加以完備。」

北韓9月時首次公開一處秘密的核鈾濃縮設施，顯示平壤對外強調其無意放棄核武的立場。金正恩強調，南韓與北韓是「互為敵對的兩個國家」，並稱過去曾談論過「解放南方」或「以武力統一」的構想，但現在對此已無興趣，兩國之間的關係已經明確為兩個獨立的國家。

金正恩進一步強調，北韓無意對南韓發動攻擊，甚至對那個國家有意識都讓人感到不舒服，強調北韓並不想與南韓發生正面衝突。

【中央社／首爾8日綜合外電報導】

北韓中央通信社報導，金正恩還向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）送上生日祝福訊息，稱普亭是他「最親密的同志」，還說兩國之間的「戰略與合作關係」將提升到全新境界，以致力於「捍衛區域和全球和平與國際正義」。