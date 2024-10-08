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巴西市政選舉 聖保羅等15州首府進入第2輪投票

中央社／ 聖保羅7日專電

巴西6日舉行市政選舉第1輪投票，全國26州其中11個州首府一輪定江山，選出市長，包括聖保羅在內的其他15個州首府，將於27日舉行第2輪投票。

約1.5億巴西選民6日前往投票所，選出巴西26州5569個城市市長和市議員。

根據巴西選舉規則，在超過20萬選民的城市，如果沒有候選人在第1輪投票中獲得超過50%的有效選票，將進行第2輪投票。

根據巴西選舉法院，包括里約熱內盧在內的11個州首府，在第1輪投票即選出未來4年的市長，其中10位市長連任成功。

包括拉丁美洲最大城市聖保羅在內的其他15個州首府競爭激烈，將於27日舉行第2輪投票。

聖保羅保守派現任市長努尼斯（Ricardo Nunes）在第1輪投票中獲得29.48%有效選票，與獲得29.07%有效選票的左翼候選人布洛斯（Guilherme Boulos）進入決選。

選舉前呼聲頗高的極右翼網紅馬薩爾（PabloMarçal）獲得28.14%有效選票，排名第3。馬薩爾的強勢表現顯示，聖保羅市選民的反建制情緒依然存在，可能影響2026年總統大選。

在巴西近年的市政選舉中，中間派和中右翼政黨取得重大進展，贏得眾多市長席位，並加強在全國各地市議會的影響力。

6日投票結果顯示，巴西選民出現保守主義傾向，以工黨（PT）總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）為首的左翼政黨，則失去先前的影響力。

在第1輪投票中選出市長的11個州首府中，中間派和中右翼政黨贏得8個市長席位，其中與自由黨（PL）前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有關聯的候選人在2個州首府取得勝利。

巴西市政選舉一般被視為總統和全國議會選舉的前奏，目前正值非連續第3個任期的總統魯拉，面臨支持率下降，雖然他曾表示不會尋求連任，但在政黨和盟友施壓下，預計會在2026年爭取連任。

巴西 投票

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