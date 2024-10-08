英國對中關係百日盤點 專家：宜納入台灣視角

今年7月上台的英國工黨政府曾承諾，將在取得執政權100天內啟動英中關係跨領域全面盤點，如今已進入倒數階段。曾任工黨政治顧問的古德曼指出，盤點宜納入台灣視角。

古德曼（Sam Goodman）接受中央社採訪時說，英國政府應持續就台灣海峽可能出現的各種情境執行嚴謹的風險評估，並與英國企業界等利害相關方進行對話，討論一旦最壞情況發生，英國政府的預擬因應對策為何。

古德曼指出，盤點與中國的關係時，英國政府有必要參考其他同樣具有複雜對中關係、理念相近政府的觀點，而台灣的對中關係顯然最複雜，台灣方面的見解因此值得探究，特別是在供應鏈隱含風險、跨境鎮壓、投資行為「武器化」等議題。

他並提到，英國政府有必要更關注中國對台灣的灰色地帶衝突手段、軍事侵擾常態化、「切香腸」戰術等，並思考如何與台灣互利合作、提升台灣韌性。

古德曼現任以英國為根據地的跨國研究組織「中國戰略風險研究所」（CSRI）資深政策主任。CSRI近日發布簡報，針對英中關係盤點的執行方式、領域及目標等提出建議，並主張應以「經濟安全」為首要重點課題。

工黨政府7月5日上任，本週末即將滿百日。然而，英中關係盤點尚未正式啟動、盤點結論將如何指導新政府的對中戰略尚未能明朗，8月起即陸續傳出外交大臣拉米（David Lammy）、財政大臣里夫斯（RachelReeves）有意訪中，英中並擬重啟2019年以後停擺的經濟財金對話（EFD）。

英國媒體援引官方消息人士說法報導，里夫斯訪中時間點可能落在明年1月。媒體曾報導拉米可能今年9月訪中，後來未成行。古德曼告訴中央社，據他了解，拉米依然有意訪中，且將嘗試「儘早」落實，也就是早於英中關係盤點結果出爐。

古德曼認為，這樣的規畫恐怕是顛倒合理的先後順序：英方應先透過關係盤點錨定對中戰略，再前往中國向中方傳達必要訊息。

不過，他也指出，一旦確定訪中，預計拉米將與中方談及中國對俄羅斯戰爭機器的支持，以及南海、香港、台海等地情勢。

CSRI建議，英中關係盤點宜由內閣辦公廳（CabinetOffice）層級的中央跨部會政策小組主導，而不侷限於外交部。此外，考量公務體系之外的跨領域對中事務專業人士數量多於在政府任職者，英國政府的對中關係盤點宜多方參考各界人士意見，其中包括公民組織、僑民社群。

CSRI指出，政府有必要向公眾發布盤點的重點結論，以利英國各界、包括政府各部會理解對中立場與戰略，進而達成跨部會政策作為的連貫一致、民間有明確準則可依循、國會有問責依據。古德曼強調，「戰略溝通」和盤點工作本身一樣重要。

CSRI對中資與港資深入英國關鍵基礎設施引發的國家安全隱憂有不少著墨；其中，對港資的疑慮源於近年香港的自主性和司法獨立性持續遭北京削弱、中港日漸趨同。

資料顯示，中國的主權財富基金在英國境內持有價值逾170億英鎊（近新台幣7200億元）的資產。

受中國政府控制的企業資金在英國最大的倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）、總部位於倫敦的歐洲大型物流資產公司Logicor、服務大倫敦及周邊地區的泰晤士水務公司（Thames Water）、英格蘭西南部辛克利角C核電廠（Hinkley Point C）皆持股逾10億英鎊，其中在辛克利角C核電廠的持股占比更逾3成。

此外，港資「長江和記實業」100%持有覆蓋倫敦和英格蘭大片區域的英國能源網公司（UK PowerNetworks）、北愛爾蘭「鳳凰能源」（PhoenixEnergy）、為威爾斯及英格蘭西南地區供應天然氣的Wales & West Utilities等企業。

長江和記實業持股超過50%的英國企業還包括鐵路運輸車輛公司Eversholt Rail、為英格蘭北部地區供應天然氣的Northern Gas Networks。

英國於2021年完成立法的「國家安全和投資法」賦予政府新權力，得以從國安角度加嚴審查國內戰略產業及關鍵基礎設施的外來投資與收購案。然而，該法僅適用2020年11月12日以後完成的交易，而許多來自中國和香港的相關投資都是在此日期之前發生。

古德曼指出，英國政府或許可參考紐西蘭的作法，導入適當的「溯及既往」機制。無論方法為何，英國都有必要降低中資或港資在英相關資產的持股占比、甚至徹底移除。

他提到，這不僅是外資持有或營運的問題，而是有鑑於中共政權對自由民主體制的敵意，中方可藉由投資從事資訊蒐集，並擇機損害英方利益。