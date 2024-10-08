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研究線蟲…揭開基因調控奧祕 助研發抗癌藥

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

美國學者安布羅斯及魯夫昆從「秀麗隱桿線蟲」（Caenorhabditis elegans）發現生物學演變及全新基因調控原理，獲今年諾貝爾醫學獎，國內學者認為其研究有助於研發抗癌、神經退化等新藥。

安布羅斯與魯夫坎均為生物學家，從「秀麗隱桿線蟲」研究發現小分子核糖核酸（microRNA）為一類新型的微小ＲＮＡ分子，在基因調控機制中扮演重要作用，如果基因調控出現問題，可能導致癌症、糖尿病或自體免疫等嚴重疾病，了解基因活性的調控為數十年來科學界重要目標。

台灣科技媒體中心邀請專家解析得獎原因，包括該研究結果對於日後心血管疾病、腦神經病變、惡性腫瘤的治療應用。

陽明交通大學生化暨分子生物研究所特聘教授許翺麟指出，安布羅斯一九八九年即發現「秀麗隱桿線蟲」中特殊基因lin-十四，此是重要的研究契機。與「秀麗隱桿線蟲」相關研究陸續獲得三次諾貝爾獎，包括二○○二年、二○○六及二○○八年，今年第四次獲獎，代表蛋白質信息的無限潛力確實令人振奮。

中央研究院分子生物研究所研究員陳俊安表示，小分子核糖核酸可調節其他基因表現，以往生命科學是從ＤＮＡ轉錄成ＲＮＡ，再從ＲＮＡ轉譯成蛋白質，當時ＲＮＡ被視為「跑龍套」角色，但愈來愈多研究發現其「調控」功能非常重要，不僅調控生理生長發育，也影響疾病。

「一個小分子核糖核酸可調控數十個基因…」陳俊安說，今年兩名諾貝爾醫學獎得主研究證實，後轉錄基因調控機制可讓基因表達更為精細，其過程可影響ＲＮＡ穩定性、加工方式及最終產生的蛋白質數量和種類。

陽明交通大學生化暨分子生物研究所助理教授張崇德指出，二位研究成果有助於研發抗癌新藥，控制致癌基因，抑制腫瘤形成。另可擴充至心血管疾病、神經退化症行為等醫學領域，進一步研發新藥。

基因 諾貝爾獎 醫學

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