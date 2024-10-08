研究線蟲 美2學者獲諾貝爾醫學獎

今年諾貝爾醫學獎得主七日出爐，由美國學者安布羅斯（Victor Ambros）及魯夫昆（Gary Ruvkun）共享殊榮；兩人發現小分子核糖核酸（microRNA）及其在轉錄後基因調控中的作用。

安布羅斯、魯夫昆分工合作，研究一毫米長的秀麗隱桿線蟲，以判斷為何、何時細胞發生突變。他們從中發現一個新種類微小核糖核酸分子，即microRNA，在基因調控扮演關鍵角色。

基因資訊從ＤＮＡ轉到信使核糖核酸（mRNA）的過程為「轉錄」，mRNA接著會「轉譯」，讓細胞依據ＤＮＡ裡的基因指令生成蛋白質。每種細胞ＤＮＡ裡資訊皆相同，但肌肉、神經等各類細胞卻功能各異，其中關鍵在於基因調控，讓每種細胞只選擇和其有關的指令。

一旦基因調控失常，可能導致癌症、糖尿病或自體免疫等疾病。瑞典卡洛林斯卡研究所的諾貝爾大會指出，兩人開創性發現揭示基因調控全新法則，對人類等多細胞生物至關重要。

兩人的發現一九九三年發表後，一度在學界幾無回響，被視為可能與人類無關。魯夫昆後來的研究發現，透過microRNA的基因調控在多細胞生物很普遍，包括人類，令學界改觀。

七十歲的安布羅斯生於新罕布夏州，從事獲獎相關研究時隸屬哈佛大學，現為麻州大學醫學院教授。七十二歲的魯夫昆生於加州，在麻州綜合醫院和哈佛醫學院治學，現為哈佛醫學院遺傳學教授。

安布羅斯接到瑞典廣播電台電話告知獲獎，直呼「難以置信」。魯夫昆則說，凌晨接到諾獎委員會來電很震驚，形容此事為「地震」，他笑說，自己興奮得天還沒亮就在屋外奔跑，狗狗在旁都看傻了。

魯夫昆還說，科學家也是派對動物，他期待出席十二月十日的頒獎宴會。這天即諾獎創辦人、瑞典發明家諾貝爾忌日。每項諾獎獎金一一○○萬瑞典克朗（約台幣三四○○萬元），得主兩人以上時共享。

卡洛林斯卡研究所教授赫德斯坦說，microRNA雖還沒有非常明確應用，但了解並知曉其存在是第一步，有很多試驗也在進行，旨在對抗癌症、心血管和腎臟疾病。倫敦帝國學院腫瘤學專家佛萊徹說，microRNA有助調控基因在細胞層級運作，開闢科學家治療癌症等疾病的路徑，在藥物開發及當作生物標記可能派上用場。