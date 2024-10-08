韓菲建立戰略伙伴關系

（德國之聲中文網）在菲律賓總統府舉行的會談中，韓國和菲律賓領導人還就南中國海以及朝鮮半島局勢等一系列問題交換了意見。雙方還就加強海岸及能源領域的合作達成了共識。

韓國總統尹錫悅表示：“馬科斯總統和我將雙方關系升級為戰略伙伴，為我們的伙伴關系開啟了新的篇章。”目前，尹錫悅總統正在對菲律賓進行國事訪問，這也是十多年來，韓國領導人首次對菲律賓進行國事訪問。

韓菲領導人共同出席的新聞發布會上，尹錫悅表示，在南中國海海域同中國的關系日趨緊張之際，菲律賓目前正投入數十億美元對其軍事安全領域進行現代化改造，韓國也積極參與了這一進程。

韓國正試圖進一步擴大其軍火出口，俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭以來，韓國收到了來自歐洲、中東和亞洲的大量訂單。截至目前，韓國已經向菲律賓出售了FA-50戰鬥機、輕型護衛艦和護衛艦等軍事裝備。韓國希望在2027年之前，躍升為全球第四大軍火出口國。而菲律賓在其軍事現代化計劃的第三階段中，希望為其軍隊購置現代化的戰鬥機、潛艇以及雷達系統，以加強海上的安全防護。

尹錫悅表示，韓菲兩國領導人均表示要捍衛基於規則的國際秩序，包括南中國海的航行自由。他還表示，韓菲雙方均認為，國際社會絕不會對朝鮮的核計劃姑息縱容。尹錫悅稱朝鮮的核計劃為“粗魯挑釁”。

2022年，尹錫悅在競選獲勝前曾承諾，他將大力發展韓國的核工業，並努力在2030年促成十座核電站的出口。此次訪菲期間，雙方已經就重啟巴丹核電站開展可行性調查達成了協議。

巴丹核電站由已故前總統馬科斯批准興建，最初目的是應對1970年代的原油危機，但這一耗資23億美元的項目在1984年建成之後，卻從未並網發電。

菲律賓計劃發展核電，為該國基本電力供給提供穩固選項。目前，菲律賓正嘗試關閉火力發電廠，以實現氣候目標，並進一步提升能源安全性。

繼菲律賓之後，韓國總統尹錫悅還將在今後兩天訪問新加坡，並於周四前往老撾出席東盟及其他一些亞洲國家的首腦會晤。

(路透社）

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