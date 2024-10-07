高齡72歲美國公民被控傭兵 俄羅斯法院判坐牢逾6年

一名高齡72歲美國公民被控是烏克蘭的傭兵，遭俄羅斯法院判處近7年有期徒刑；已入獄服刑的美國前陸戰隊員吉爾曼則因對監獄管理員和州調查官施暴，再被判有期徒刑7年1個月。

當地媒體報導，這名72歲被告名為哈伯德（StephenHubbard），據法新社記者聽聞，莫斯科市法院法官科瓦列夫斯卡亞（Alexandra Kovalevskaya）判處他有期徒刑6年10個月。

這位滿臉鬍鬚的被告身穿針織外套和深色長褲，步履蹣跚走進法庭，經過短暫幾乎是閉門的庭審後，他因以傭兵身分參戰被判有罪，在判決宣布當時一度腳軟站不穩。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，哈伯德刑期的計算包括自2022年4月2日囚禁至今，宣判前的拘禁每天可抵扣1.5天，也就是說他已服刑超過3年半。

另據路透社報導，俄羅斯佛洛尼斯市（Voronezh）地檢署今天表示，已入獄服刑的美國前陸戰隊員吉爾曼，因襲擊監獄管理員和州調查官再被判處有期徒刑7年1個月。

今年30歲的吉爾曼2022年10月因被控醉酒襲警遭判有罪已入獄服刑3年半，佛洛尼斯檢方表示，吉爾曼去年秋天在不同場合分別攻擊監獄管理員和州調查官。這位美國公民服刑的地點佛洛尼斯市，位於莫斯科以南500公里處。

俄羅斯新聞社報導說，吉爾曼對於所有指控都認罪；另據吉爾曼律師先前告訴國營媒體塔斯社（TASS），他的當事人來俄羅斯是為了求學和取得公民資格。

俄羅斯新聞社引述吉爾曼上週開庭告訴法官，監獄管理員弄痛了他的生殖器和調查官侮辱他父親後，他才被迫動粗。