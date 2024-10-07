馬爾地夫將獲印度金援 總統穆伊祖就任後首度訪印

馬爾地夫總統穆伊祖今天前往印度進行就任後的首次國是訪問，印度總理莫迪表示，穆伊祖這次到訪象徵修復緊張關係的「新篇章」，並說印度將金援馬爾地夫。

法新社報導，群島國馬爾地夫幅員並不遼闊但戰略地位重要，親中總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年就任時承諾，要驅逐數十名駐紮在當地的印度軍人。

大多數南亞領導人上任後不久就會受邀至新德里，但印度花了近1年時間才同意穆伊祖的國是訪問。

不過印度今天頒布了財政援助方案，以協助馬爾地夫改善陷入困境的經濟。印度外交部表示，穆伊祖和莫迪將就「能源、貿易、金融連結和國防合作」等議題進行討論。

莫迪（Narendra Modi）對穆伊祖說：「你的到訪是我們關係的新篇章。印度將永遠支持馬爾地夫人民的進步與繁榮。」印度以騎兵和軍樂隊組成的儀隊歡迎穆伊祖。

莫迪提到，印度批准一項價值4億美元（約新台幣129億元）和300億盧比（約新台幣115億元）的貨幣交換協議，並說印度願意為馬爾地夫基礎建設的發展提供廣泛協助。

近幾個月來，各方越來越擔心資金短缺的馬爾地夫可能成為首個伊斯蘭主權債違約國，但在中國和印度提供新的支持後，這種擔憂有所緩解。中印兩國正在馬爾地夫這個戰略位置重要的群島國爭奪影響力。

穆伊祖說：「印度是馬爾地夫社會經濟和基礎建設發展的關鍵夥伴，在我們需要的時候，一直與馬爾地夫同在。」