河內國慶酒會500人同賀 駐越代表勉加強台越合作

駐越南代表石瑞琦今天在國慶酒會上表示，台灣是越南的第4大投資國與第3大旅客來源國，還是越南第5大留學目的國，相信在這些基礎上，台越合作未來會更廣、更強、更深。

駐越南代表處今天在越南首都河內市舉行中華民國113年國慶酒會，近500名台灣和各國賓客到場同賀，越南方面由越南商工總會（VCCI）副主席黃光防代表出席祝賀。駐越南代表石瑞琦在致致詞時，作上述表示。

駐越南代表處今年特別設計一座長約6公尺、高2公尺的Taiwan字樣立體玫瑰花雕，成為賓客合照打卡焦點。而由代表處人員及越南台商組成的「河內美聲天團」今年再度上台領唱中華民國國歌。

石瑞琦致詞指出，過去一年來，台越實質關係愈趨密切，就經貿而言，台灣迄今是越南的第4大投資國，今年上半年對越南的投資金額更成長50%。台灣在2023年是越南第5大貿易夥伴，越南是台灣第11大貿易夥伴。

人員往來方面，石瑞琦說，今年台灣旅客訪越人次預計達120萬，是越南第3大旅客來源國，越南則是台灣第7大旅客來源國。2023年留學台灣的越南學生達2萬7491人，越南是台灣第1大留學生來源國，台灣則是越南第5大留學目的國。

石瑞琦表示，展望未來，越南經濟成長依然強勁，今年預估達6.8%至7%，明年也上看7%。至於台灣的未來發展潛力無限，正如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所說，台灣正位在人工智慧革命的中心點。

石瑞琦強調，台灣和越南是彼此重要的夥伴，在良好穩固的雙邊關係基礎上，加上彼此的實力、潛力，未來的合作領域會更寬廣，合作程度更強、更深，雙邊關係將會更密切。

黃光防致詞時表示，台灣是一個大經濟體，擁有高水準的工業與技術能力，越南擁有技術能力高的年輕勞動力，同時具備戰略優勢的地緣政治地位。越南已頒布各項政策積極吸引外商，並已分別與世界各地簽署16項自由貿易協定。

他認為，現正處於台越雙邊企業可利用機會來加強及提升供應鏈合作的最佳時機。越南商工總會作為越南企業界的代表機關，隨時樂意與駐越南代表處進一步加強台灣與越南雙邊的經貿合作。

黃光防最後並向受颱風摩羯影響的台灣企業表達慰問，並誠摯感謝全體在越台商。他說，台商不僅是越南良好的商業夥伴，也是積極參加公益活動、留給越南民眾深刻印象的慈善家。