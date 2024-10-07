哈薩克公投過關 將興建首座核電廠

哈薩克透過公投通過了建設該國首座核電廠的計畫，克服民眾因蘇聯時代核試驗造成大量輻射的持續不滿。

法新社報導，中亞國家哈薩克是全球最大產鈾國，且擁有豐富石油儲量，但長期受能源短缺所苦。

哈薩克選舉委員會今天表示，在昨天舉辦的公投中，同意票占71.12%，投票率為63.66%。

2019年當選的哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-JomartTokayev）表示，這座核電廠將是哈薩克獨立後最大的建設計畫。他昨天提到，他傾向由「具備尖端技術的全球企業組成合資公司」來建設這座發電廠。

核能問題在哈薩克極為敏感，因為在1949年至1989年間，蘇聯在當地進行了約450次核試驗，導致150萬人曝露在輻射中。

路透社報導，哈薩克內閣已選定該國東南部巴爾喀什湖（Lake Balkhash）河畔的烏爾肯村（Ulken）為建廠地點。一些當地居民希望這項計畫能帶來工作機會，另一些人則擔心湖水品質受到影響。

儘管擁有龐大天然氣儲量，擁有2000萬人口的哈薩克主要依賴燃煤電廠供電，輔以一些水力發電廠和成長中的再生能源產業。

哈薩克政府表示，該國需要穩定的電力來源支撐太陽能和風能等再生能源。該國政府也指出，由於哈薩克是世界上最大的產鈾國之一，因此核能是個合理的選擇。

批評者認為，天然氣發電廠也可以達成相同目標，儘管仍使用化石燃料，但造成的汙染較燃煤電廠少得多，風險也較小。

1986年核子事故車諾比（Chernobyl）事件發生時，哈薩克仍是蘇聯的一部分，當時數以萬計的哈薩克人參與了後續的清理工作，為許多人帶來終身的健康問題。