快訊

北市南港信義等4區降雨至清晨 南湖大橋、南深橋水位漲

「阿土伯」縱橫股海替小股民請命 與郭台銘交好、曾讚迎娶曾馨瑩

中職／高宇杰再見安打送兄弟進總冠軍賽 獅猿先打挑戰賽

哈薩克公投過關 將興建首座核電廠

中央社／ 哈薩克阿拉木圖7日綜合外電報導

哈薩克透過公投通過了建設該國首座核電廠的計畫，克服民眾因蘇聯時代核試驗造成大量輻射的持續不滿。

法新社報導，中亞國家哈薩克是全球最大產鈾國，且擁有豐富石油儲量，但長期受能源短缺所苦。

哈薩克選舉委員會今天表示，在昨天舉辦的公投中，同意票占71.12%，投票率為63.66%。

2019年當選的哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-JomartTokayev）表示，這座核電廠將是哈薩克獨立後最大的建設計畫。他昨天提到，他傾向由「具備尖端技術的全球企業組成合資公司」來建設這座發電廠。

核能問題在哈薩克極為敏感，因為在1949年至1989年間，蘇聯在當地進行了約450次核試驗，導致150萬人曝露在輻射中。

路透社報導，哈薩克內閣已選定該國東南部巴爾喀什湖（Lake Balkhash）河畔的烏爾肯村（Ulken）為建廠地點。一些當地居民希望這項計畫能帶來工作機會，另一些人則擔心湖水品質受到影響。

儘管擁有龐大天然氣儲量，擁有2000萬人口的哈薩克主要依賴燃煤電廠供電，輔以一些水力發電廠和成長中的再生能源產業。

哈薩克政府表示，該國需要穩定的電力來源支撐太陽能和風能等再生能源。該國政府也指出，由於哈薩克是世界上最大的產鈾國之一，因此核能是個合理的選擇。

批評者認為，天然氣發電廠也可以達成相同目標，儘管仍使用化石燃料，但造成的汙染較燃煤電廠少得多，風險也較小。

1986年核子事故車諾比（Chernobyl）事件發生時，哈薩克仍是蘇聯的一部分，當時數以萬計的哈薩克人參與了後續的清理工作，為許多人帶來終身的健康問題。

再生能源 核能 蘇聯

延伸閱讀

經濟部編列60.2億用於核電廠除役作業 卓揆回應了

達標2050年核電變3倍 美擬燃煤電廠就地改建

澤倫斯基聯大演說 示警普亭計劃攻擊烏克蘭核電廠

【重磅快評】三哩島電廠可復活 核四為何不能？

相關新聞

諾貝爾醫學獎得主出爐 美國兩學者獲殊榮

今年諾貝爾醫學獎得主7日出爐，由美國學者安布羅斯（Victor Ambros）及魯夫昆（Gary Ruvkun）共享，他...

日本上皇后美智子傷勢曝光 右大腿骨骨折預計明手術

日本NHK報導，宮內廳7日宣布，上皇后美智子6日傍晚在東京都港區赤坂御用地的仙洞御所跌倒，右腳發生劇烈疼痛，並於7日下午...

中國車隊在巴基斯坦遇襲 兩人喪生多人受傷

中國是巴基斯坦最重要的盟友，但中國出資的一項建設項目也在該國引發了反華情緒，並進而使中國公民頻繁成為襲擊目標...

專家分析2024諾貝爾醫學獎獲獎關鍵…「秀麗隱桿線蟲」

全球矚目的2024年諾貝爾生理學或醫學獎（簡稱生醫獎），於台灣時間7日下午5時30分揭曉，由兩名美國學者安布羅斯（Vic...

日本上皇后美智子右大腿骨骨折住院 10/8動手術

日本89歲上皇后美智子昨天在住處跌倒後因為腳部疼痛，今天下午前往東京都內醫院接受檢查，結果顯示右大腿骨骨折，已直接住院準...

致力小分子核糖核酸 美國2生物學家奪諾貝爾醫學獎

全球矚目的2024諾貝爾生理學或醫學獎（簡稱生醫獎），於瑞典時間7日上午11時30分、台灣時間7日下午5時30分揭曉，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。