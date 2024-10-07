佐科威：遷都不應倉促 待下屆政府簽署總統令

印尼總統佐科威表示，遷移首都的進程不應操之過急，須充分考量現有的基礎設施是否具備，若倉促遷都，未來會造成更多問題。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）呼籲民眾不要對遷都進程施壓，並說「若急著遷都，最終會適得其反」。

佐科威6日在未來的新首都努山塔拉表示，在基礎建設和公共設施完備後，搬遷首都的計畫應自然地進行，並補充，遷都將緩慢地分階段進行。

他說：「搬家是件複雜的事情，更不用說遷都了，所以不要倉促，我們也不會強行遷都，結果也不會好。我認為這很正常。」

佐科威表示，有關遷都的總統令將由下任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）簽署。

普拉伯沃與佐科威的長子、副總統當選人吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）將在10月20日宣誓就職。

為了平衡區域發展，解決雅加達人口膨脹及環境問題，印尼自8月展開遷都工作，新首都將遷至東加里曼丹省的努山塔拉，距離雅加達約1400公里。