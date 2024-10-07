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日本上皇后美智子傷勢曝光 右大腿骨骨折預計明手術

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本上皇后美智子今年4月抵達明治神宮，紀念明治天皇之妻昭憲皇太后110歲冥誕。路透
日本上皇后美智子今年4月抵達明治神宮，紀念明治天皇之妻昭憲皇太后110歲冥誕。路透

日本NHK報導，宮內廳7日宣布，上皇后美智子6日傍晚在東京都港區赤坂御用地的仙洞御所跌倒，右腳發生劇烈疼痛，並於7日下午搭車前往東大醫院做進一步檢查。東京都港區赤坂御用地的仙洞御所是上皇夫婦退位後的住處。

共同社報導，美智子檢查發現右大腿腿骨骨折，預定8日在東大醫院接受手術。這是美智子2019年9月接受初期乳癌摘除手術以來，首次接受手術。她將在10月20日迎接90歲大壽。

京都 手術 東京

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