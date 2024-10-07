中國車隊在巴基斯坦遇襲 兩人喪生多人受傷

中國是巴基斯坦最重要的盟友，但中國出資的一項建設項目也在該國引發了反華情緒，並進而使中國公民頻繁成為襲擊目標。

南部信德省地方政府在X平台發文稱，周日晚間23時左右，一輛油罐車在卡拉奇機場高速路上發生爆炸。分離主義武裝「俾路支解放軍（BLA）」發表聲明稱，他們襲擊了一支從卡拉奇國際機場方向駛出的、搭載中國高級工程師和投資者的車隊。

卡拉奇同俾路支省交界，而俾路支則是巴基斯坦最大、同時也是最貧窮的省份。在中巴經濟走廊的框架內，該省獲得了數十億美元的資金，用於交通、能源和其他基礎設施的建設。

為爭取獨立，俾路支解放軍正在開展反政府武裝鬥爭。該組織指責巴勒斯坦政府允許外來勢力瘋狂掠奪俾路支地區豐富的礦產資源。

今年八月，俾路支解放軍在當地發起了一系列有組織的襲擊行動，造成數十人喪生，其中大部分都是旁遮普工人，旁遮普是巴基斯坦最大的部族。

中國駐巴基斯坦大使館周一發表的聲明中稱，針對中資卡西姆港電廠項目工作人員車隊發起的襲擊行動，造成了兩名中國公民喪生。另外還有一名中國公民和數名巴基斯坦公民受傷。

中國使館敦促巴基斯坦有關當局「徹查襲擊事件，嚴懲凶手，同時采取切實措施，全面保障中國公民、機構和項目的安全。」此前，中方就已多次要求巴基斯坦政府確保在巴基斯坦中國公民和中方利益的安全。

巴基斯坦外交部周一在一份聲明中，重申了該國「對保障中國公民安全的堅定承諾」。

一周後，巴基斯坦將以東道主身份主持上海合作組織峰會，屆時將有多名上合組織成員國政府首腦到訪。上海合作組織由中俄兩國發起創建，目的是深化同中亞各國的關系。

北京是伊斯蘭堡的重要盟友，並曾多次向陷入困境的巴基斯坦提供財政支援。作為「一帶一路」倡議的一個組成部分，在建設中巴經濟走廊的框架內，中國已為一系列交通、能源和基建項目投入了數十億美元的資金。

今年三月，五名在巴基斯坦西北部一個水壩項目工作的中國工程師遭自殺式襲擊者刺殺，該水壩項目也因此一度陷入停頓。沒有組織宣稱對此次襲擊事件負責，不過，事件發生前數天，武裝團伙曾試圖對瓜達爾深水港口項目辦公室發動襲擊。瓜達爾深水港普遍被視為中國在巴投資的核心項目。

2020年6月，俾路支反叛武裝對位於商業重鎮卡拉奇的巴基斯坦股票交易所發動襲擊，該交易所的部分股權由中國公司持有。

2019年，武裝人員突襲了俾路支省一家可以俯瞰中資項目瓜達爾深水港的豪華酒店，並造成至少八人喪生。

（法新社）

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