紀念日內瓦兒童權利公約百年 巴黎展示227幅兒童肖像

今年是「日內瓦兒童權利公約」問世100年，巴黎市政府在上週末與法國藝術家JR合作，邀請0至18歲巴黎居民現場拍攝肖像後，直接於戶外廣場展出，巴黎市政府兒童權利專案並策劃相關展覽，展期至16日。

根據巴黎市政府官網解釋，在第一次世界大戰過後，為幫助在戰爭中遇難的兒童，英國女性社會活動家傑布（Eglantyne Jebb）和其姐姐成立救助兒童會（Save the Children Fund），起草「日內瓦兒童權利公約」，強調人類有給兒童最佳利益之義務，於1924年被國際聯盟（聯合國前身）接受。

為紀念「日內瓦兒童權利公約」百年，「巴黎市政府兒童權利專案」於5日至16日在市政府前廣場，舉辦為期近2週的戶外展覽活動，首先於5日與法國藝術家JR已實行多年的Inside Out計畫合作，在市政府前廣場設置行動車攝影棚，邀請0至18歲的巴黎居民至現場拍攝肖像後（兒童需簽署家長同意書），再逐一輸出成135X91公分的黑白海報照片，拼貼於廣場地板上，在當日的11點至17點之間，共有227幅肖像共襄盛舉。

Inside Out計畫結合攝影與現地表演特質，是法國藝術家JR在2011年為解決心中疑問--「藝術可以改變世界嗎？」而開始的藝術行動，歡迎全世界與他一起用藝術轉換想說的訊息、與想說的故事，至今已有50萬人、152個國家參與，今年7月在外亞維儂藝術節時，Inside Out亦與台灣合作展出427幅台灣人肖像。

巴黎市政府向巴黎人報（Le Parisien）表示，藉由此藝術活動向「日內瓦兒童權利公約」致敬，此公約肯定兒童所擁有的權利，並改變人類看待兒童的方式。巴黎市政府兒童權利專案亦規劃特展，呈現兒童權利在百年來的發展，教育巴黎兒童認識與尊重自己的權利，尤其在面對暴力威脅時該如何應對。