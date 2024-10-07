諾貝爾頒獎季 日媒看好文學獎村上春樹、多和田葉子

今年的諾貝爾頒獎季從今天開跑，將依序揭曉醫學獎、物理學獎、化學獎、文學獎、和平獎，以及經濟學獎得主。日本已有3年未曾有獲獎者，日媒今年依舊看好作品被翻譯成50多國語言的村上春樹，以及旅居德國、以日語和德語創作的多和田葉子。

2024年諾貝爾醫學獎7日率先揭曉，由美國發育生物學家安布羅斯（Victor Ambros）和美國分子生物學家魯夫昆（Gary Ruvkun）共享殊榮。8日將公布物理學獎、9日化學獎、10日文學獎、11日和平獎，以及14日公布經濟學獎得主。

日本放送協會（NHK）報導，至今為止的諾貝爾獎，包括取得美國國籍的日本人在內，日本共有28人獲獎，當中有19人是在21世紀獲獎，均是醫學獎、物理學獎、化學獎這3個自然科學獎項類別，在這期間的獲獎人數僅次於美國。

另一方面，日本上次獲得文學獎是1994年的大江健三郎，和平獎則是1974年的前首相佐藤榮作，從來沒有日本人獲取過諾貝爾經濟學獎。

日本媒體關切自2021年真鍋淑郎獲得諾貝爾物理學獎之後，日本時隔3年是否會再次誕生諾貝爾獎得主。

日本過去有12人獲頒諾貝爾物理學獎，根據NHK預測，今年受關注的研究學者包括凝聚態物理學家十倉好紀，他致力於半導體和原子物理研究，長年在物理學取得眾多研究成果，2020年獲日本政府表彰為文化功勞者。

被看好的還有發現可以減少電力耗損的「鐵基超導體」的東京科學大學榮譽教授細野秀雄，以及開發出「光晶格鐘」（Optical Lattice Clock）的東京大學教授香取秀俊，這種極為精確的時鐘在100億年誤差不到1秒。

化學獎方面，日本過去有8人獲獎，也有許多人獲得諾貝爾等級的相關獎項。今年被看好的研究學者包括東京理科大學榮譽教授藤嶋昭，他在全球首次觀察到當紫外線照射到水中的二氧化鈦時，水分子會被分解為氫氣和氧氣，從此開闢了「光觸媒」的實用化之路。與藤嶋昭一同研究光觸媒的日本科學技術振興機構理事長橋本仁和，則是進一步揭示這項技術能夠分解污垢、有害物質，以及細菌和病毒的能力，兩人歷年來都被看好能拿下諾貝爾物理獎。

另外，東京大學卓越教授藤田誠因為分子自動結合的「自己組織化」現象方面研究，獲得高度評價。京都大學理事北川進合成了能夠儲存特定氣體的材料「多孔性金屬絡合物」，在全球受到關注。

除此之外，信州大學特別特任教授堂免一成，因為利用光觸媒進行人工光合作用研究，開發出利用太陽光高效率提取氫氣的方法，日前獲得科睿唯安引文桂冠獎（前稱湯森路透引文桂冠獎），同樣是今年化學獎的有力候補之一。

文學獎方面，日本依舊看好每年都被點名的村上春樹。他的作品被翻譯成50多國語言，傳播至世界各地。他曾獲得捷克的卡夫卡獎，去年獲得被稱為「西班牙諾貝爾獎」的阿斯圖里亞斯親王獎（Princess ofAsturias Awards），每年在英國博弈公司的諾貝爾文學獎得主預測名單上都是有力候補，但從2006年起被外界預測有望拿獎以來，已經「陪榜」十多年。

除了村上春樹之外，今年被看好能夠奪獎的還有長年生活在德國，以日語和德語創作小說的多和田葉子，她曾獲得德國的克萊斯特獎（Kleist Prize）以及美國國家圖書獎翻譯文學部門提名。