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普亭72歲生日 俄極端民族主義者賀「天佑沙皇」

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導
統治俄羅斯近25年，俄國總統普亭今天迎來72歲生日，俄國極端民族主義理論家杜金發文祝福「天佑沙皇」，成為普亭今年生日收到的首批公開祝賀之一。美聯社
統治俄羅斯近25年，俄國總統普亭今天迎來72歲生日，俄國極端民族主義理論家杜金發文祝福「天佑沙皇」，成為普亭今年生日收到的首批公開祝賀之一。美聯社

統治俄羅斯近25年，俄國總統普亭今天迎來72歲生日，俄國極端民族主義理論家杜金發文祝福「天佑沙皇」，成為普亭今年生日收到的首批公開祝賀之一。

午夜剛過不久，杜金（Alexander Dugin）便在他的通訊軟體Telegram頻道發文祝賀普亭（VladimirPutin）：「天佑沙皇！」

路透社報導，現年62歲的杜金長期主張統一講俄語的地區和其他領土，建立一個龐大的新俄羅斯帝國，其中包括俄國正在攻打的烏克蘭。

俄烏戰爭開打後，幾名主戰的俄羅斯人物接連遭暗殺，包括杜金的女兒達利亞（Darya Dugina），2022年她因汽車炸彈攻擊喪生。

普亭於2022年下令俄軍全面入侵烏克蘭，並在今年3月俄羅斯總統大選以壓倒性票數贏得連任。若普亭做完這新一輪6年任期，他將成為俄國200多年來任期最長的領導人。

杜金指出，普亭勝選進一步鞏固他本就牢牢掌握的權力，並顯示俄羅斯勇敢對抗西方、出兵烏克蘭都是正確選擇。

車臣共和國隸屬於俄羅斯，車臣領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）今天午夜也在Telegram寫下祝賀訊息：「朋友們，今天是我們國家領導人的生日。」卡狄羅夫曾自稱是普亭的「步兵」。

卡狄羅夫還寫道：「對我們整個祖國而言，這是一個意義重大的日子。」

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