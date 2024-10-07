日本上皇后美智子右大腿骨骨折住院 10/8動手術

日本89歲上皇后美智子昨天在住處跌倒後因為腳部疼痛，今天下午前往東京都內醫院接受檢查，結果顯示右大腿骨骨折，已直接住院準備明天接受手術治療。

日本富士新聞網報導，美智子今天下午2時先前往醫院檢查，上皇明仁隨後在下午5時左右也前往醫院陪伴美智子。

日本放送協會（NHK）報導，美智子今年10月20日將迎接90歲大壽。她上次是在2019年9月因接受初期乳癌摘除手術而住院。

掌管日本皇室相關事務的宮內廳表示，美智子10月6日傍晚在東京都港區赤坂御用地的仙洞御所內跌倒，因為感覺右腳出現強烈疼痛，今天下午前往東京大學醫學部附設醫院接受檢查。

檢查結果顯示美智子右大腿骨上側骨折，已直接辦理住院，將在明天上午接受手術治療。