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菲韓強化兩國防禦合作 升級為戰略夥伴關係

中央社／ 馬尼拉7日綜合外電報導

韓國總統尹錫悅和菲律賓總統今天同意兩國強化防禦合作，並升級雙方關係為「戰略夥伴關係」。面對中國聲索南海主權，菲韓今天也誓言強化海事方面的合作。

綜合法新社和路透社報導，目前正在馬尼拉進行國是訪問的尹錫悅，是10多年來首位抵菲進行國是訪問的韓國總統。尹錫悅說：「小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）總統和我在提昇雙方關係為戰略夥伴關係後，開啟兩國夥伴關係的新篇章。」

尹錫悅和小馬可仕今天同意在海岸巡防方面更密切合作。

尹錫悅表示，韓菲將強化「處理跨國犯罪、分享情報和執行搜救任務」。

尹錫悅在與小馬可仕會晤後告訴媒體：「我們對於南海和平、穩定和安全的重要性看法一致。」

尹錫悅還說：「我們兩國將繼續合作，共同打造以規則為基礎的國際海洋秩序，以及受到國際法保障的南海航行與飛越權利。」

韓國當局曾經多次針對南海爭議海域的緊張情勢發表評論。

今年3月，韓國對於中國當局不斷在南海動用水砲對付菲律賓船隻，表達「嚴重關切」。

北京當局多年來尋求擴大聲索南海爭議海域主權，無視國際法院的裁定，在無法律基礎下聲稱擁有南海大部分海域主權。

中國在南海爭議海域興建人工島嶼，設置飛彈系統和戰機跑道，並派出船隻，從事馬尼拉當局所說騷擾菲國船隻和阻止菲國漁民捕魚的活動。

韓菲今天在雙邊會議中簽署的合作協議，範圍包括關鍵原物料供應鏈，以及重啟封存的巴丹核電廠（Bataan Nuclear Power Plant）可行性研究。

小馬可仕在韓菲雙邊會議前說：「隨著地緣政治複雜性有增無減，我們必須合作為人民帶來繁榮，並促進以規則為基礎的國際秩序。」

南海 小馬可仕 尹錫悅

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