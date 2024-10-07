菲韓建立戰略夥伴關係 同意維護南海和平穩定

在南海局勢持續緊張之際，菲律賓總統小馬可仕與來訪的南韓總統尹錫悅宣布建立戰略夥伴關係，矢言強化兩國的防衛與安全關係，並且共同維護南海的和平與穩定。

尹錫悅（Yoon Suk Yeol）昨天抵達馬尼拉，展開為期兩天的訪問，今天與小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）舉行了雙邊會談。

小馬可仕在會後的聯合記者會上宣布，菲韓關係將提升至戰略夥伴層級，並稱這將在日漸複雜的地緣政治與經濟環境中，為深化兩國合作進一步增加動力。

尹錫悅則說，南韓與菲律賓簽署了海事合作備忘錄，兩國海岸防衛隊將加強在打擊跨境犯罪、資訊分享、海上搜救等領域的合作，同時也提高相互信任。

海事合作備忘錄並尋求維護兩國在亞太地區的海事利益，確保區內海上秩序與安全。

尹錫悅說，他和小馬可仕對於南海和平、穩定與安全的重要性，有著共同的認知，為此，兩國同意合作建立以法治為基礎的海事秩序，依國際法原則維護在南海的航行與飛越自由。

此外，菲律賓與韓國也在核能、基礎設施、經濟創新以及觀光等領域，簽署了合作文件。

另一方面，根據兩國發布的戰略夥伴關係聯合宣言，菲律賓與南韓將加強政治、防衛與安全、經貿與投資、氣候變化與能源、海事、人民往來與文化交流、以及區域與國際事務等領域的合作。

在防衛與安全領域，兩國同意進行雙邊和多邊軍事演習，以因應傳統及非傳統威脅，同時加強國防產業與後勤採購，以彰顯兩國互信，南韓並同意協助菲律賓推進軍事現代化。

在海事合作領域，兩國重申維護區域海事安全的重要性，同意在「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）的框架下共同保護海洋環境。

在區域與國際合作領域，兩國同意在外交、對話及法治等原則下，提升因應區域與全球挑戰的合作；兩國也支持北韓無核化，譴責北韓不斷試射飛彈以及發表恫嚇性語言。

兩國對於發生在南海的一些行動表示關切，稱這違反以法治為基礎的國際秩序，危害到和平與繁榮；雖然並未點名任何國家，但顯然是針對中國近月來在南海對菲律賓船艦、飛機的危險行為。

菲律賓與南韓於1949年3月3日建立外交關係，菲律賓是首個與韓國建交的東南亞國家；在1950-53年的朝鮮戰爭中，菲律賓也曾派遣遠征軍與南韓並肩作戰。