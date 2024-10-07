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諾貝爾醫學獎得主出爐 美國兩學者獲殊榮

聯合報／ 編譯高詣軒茅毅／即時報導
今年諾貝爾醫學獎得主7日出爐，由美國學者安布羅斯（Victor Ambros）及魯夫昆（Gary Ruvkun）共享。擷取自X
今年諾貝爾醫學獎得主7日出爐，由美國學者安布羅斯（Victor Ambros）及魯夫昆（Gary Ruvkun）共享。擷取自X

今年諾貝爾醫學獎得主7日出爐，由美國學者安布羅斯（Victor Ambros）及魯夫昆（Gary Ruvkun）共享，他們發現小分子核糖核酸（microRNA ）及其在轉錄後基因調控中的作用。

瑞典7日上午約11時半（台灣時間同日下午5時半），位於斯德哥爾摩的諾貝爾委員會宣布得主。

去年諾貝爾醫學獎由匈牙利裔美籍生技學者卡里科和美國醫學者魏斯曼共享，獲獎原因是兩人對研發信使核糖核酸（mRNA）疫苗做出的貢獻。

又到年度的諾貝爾周，由醫學獎揭開從醫學到經濟學，共6個全球關注獎項的序幕。最快台灣時間8日下午5時45分將再宣布物理學獎得主，9日至11日分別宣布化學獎、文學獎、和平獎得主，最後經濟學獎得主14日宣布。

每項諾貝爾獎獎金達1100萬瑞典克朗（新台幣約3242萬元），最多由3名得主共享。獲獎者將受邀在12月10日的典禮上領獎，這天即諾獎創辦人、瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1896年逝世紀念日。

今年諾貝爾醫學獎得主7日出爐。圖為諾貝爾獎牌資料照，攝於2020年12月。美聯社
今年諾貝爾醫學獎得主7日出爐。圖為諾貝爾獎牌資料照，攝於2020年12月。美聯社

瑞典 諾貝爾獎 醫學

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