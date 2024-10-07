諾貝爾醫學獎得主出爐 美國兩學者獲殊榮

今年諾貝爾醫學獎得主7日出爐，由美國學者安布羅斯（Victor Ambros）及魯夫昆（Gary Ruvkun）共享，他們發現小分子核糖核酸（microRNA ）及其在轉錄後基因調控中的作用。

瑞典7日上午約11時半（台灣時間同日下午5時半），位於斯德哥爾摩的諾貝爾委員會宣布得主。

去年諾貝爾醫學獎由匈牙利裔美籍生技學者卡里科和美國醫學者魏斯曼共享，獲獎原因是兩人對研發信使核糖核酸（mRNA）疫苗做出的貢獻。

又到年度的諾貝爾周，由醫學獎揭開從醫學到經濟學，共6個全球關注獎項的序幕。最快台灣時間8日下午5時45分將再宣布物理學獎得主，9日至11日分別宣布化學獎、文學獎、和平獎得主，最後經濟學獎得主14日宣布。