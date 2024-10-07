日相石破茂與小池百合子會談 將在防災等方面合作

日本東京都知事小池百合子今天前往首相官邸拜會首相石破茂，這是石破上任後兩人首次會談。雙方確認將在防災對策等方面進行合作。

日本放送協會（NHK）報導，小池在會談中說明東京都政府致力防災現況等，也確認未來將和中央政府進行防災合作。

石破則針對東京都政府為因應飛彈來襲等事態，正進行調查的防空避難所等事項提出詢問。

小池會後受訪時說，接下來雙方還有很多機會交流，希望能共同提出各種構想。

每日新聞報導，小池在會談中也祝賀石破就任首相。石破跟曾任眾議員的小池，過去在自民黨及舊新進黨共同從事政治活動。小池會談後受訪說，「我們在國會共事多年，對彼此的過去非常清楚，看到石破擔任首相我感到非常開心」。