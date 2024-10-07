中國援助未到 馬爾地夫找印度要錢

原本親中的馬爾地夫總統姆祖決定大轉彎，重回印度懷抱！他於6日啟動訪問印度的5天行程。姆祖原本在選舉中反對印度介入馬爾地夫政局，並要求印度駐軍撤離，但由於中國的經援與發展計畫持續未到，讓姆祖態度大轉彎；馬爾地夫位於印度洋，是印度的傳統勢力範圍，但近年中國積極擴張，讓印度如芒刺在背。

要與印度重修舊好

根據《英國廣播公司》報導，馬爾地夫目前正面臨嚴重的經濟危機，由於該國外債累累，外匯存底僅剩下4.4億美元，只夠再撐1.5個月，因此姆祖出訪印度前信誓旦旦地指出，相信印度會提供金援，讓馬爾地夫渡過難關。他也指出，期待透過對話與交流，減緩與印度過去的矛盾。

被媒體追問他過去反印度的政策，他僅回答說，會透過交流弭平分歧。雖然馬爾地夫面臨嚴重的外匯存底危機，但姆祖並不打算找IMF援助，外媒推測是希望避免嚴苛的財政紀律改革。印度過去已給過馬爾地夫14億美元的援助，協助發展與興建基礎設施，但馬爾地夫也有不滿依賴印度的聲音。

中國援助未到位

打著反印牌的姆祖因此在2023年當選，《路透社》提到，他還讓印度原有的80名駐軍於5月撤離馬爾地夫，並取消執行與印度長期合作的水資源調查計畫。不過在印度的堅持下，雙方妥協為讓印度的技術人員留下。姆祖在上任後先訪問的也是土耳其與中國，而非最近的印度，顯見其當初想擺脫印度控制的決心。

由於馬爾地夫位於印度洋與阿拉伯海交界處，是印度的傳統勢力範圍，但近年來中國海軍的積極擴張，讓印度也感到擔心，國際關注馬爾地夫在中國與印度之間的態度搖擺。

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