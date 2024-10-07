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日本東京兩區長疾呼 萬聖夜勿到禁區路上飲酒

中央社／ 東京7日綜合外電報導

一年一度的萬聖夜即將到來，日本東京都澀谷區及新宿區區長，今天在日本外國記者俱樂部（FCCJ）共同舉行記者會，呼籲萬聖夜期間前往這兩區的民眾遵守路上「禁酒令」。

日本共同社報導，舉行記者會的是澀谷區長長谷部健及新宿區長吉住健一。相鄰兩區內都有東京知名鬧區，因為過去曾在萬聖夜期間頻傳飲酒糾紛，所以各自實施禁止路上飲酒的自治條例。

兩位區長今天除了公布相關對策合作因應外，也呼籲民眾遵守規則度過萬聖夜。

澀谷區公所本月實施修正條例，規定澀谷站附近從每天晚間6時到隔天清晨5時止，全年禁止路上飲酒。

新宿區今年6月實施自治條例，明定歌舞伎町附近從10月31日下午5時到隔天11月1日清晨5時止，禁止路上飲酒。上述兩區都沒有針對違反「禁酒令」制訂罰則。

朝日電視台報導，吉住與長谷部同聲呼籲，不要在萬聖夜期間禁止的區域內路上飲酒。長谷部說，澀谷區今年也將取消萬聖夜活動。

澀谷區公所2023年呼籲民眾不要以參加萬聖夜活動為目的到澀谷站周邊，成功讓本來預想會有約6萬人出沒的人潮減少到約1萬5000人。

另一方面，2023年在新宿區歌舞伎町約有3000人群聚，狂歡後出現空酒瓶等垃圾凌亂場景。因此，新宿區公所今年6月制定自治條例，禁止民眾在萬聖夜期間到歌舞伎町一帶路上飲酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 東京 記者會

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