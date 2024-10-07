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溫哥華電影節當評審兼頒獎 導演陳怡蓉秀流利法語

中央社／ 溫哥華6日專電

年度溫哥華國際電影節今天落幕，台灣導演陳怡蓉受邀擔任評審及頒獎人，她流利的法語成了電影節的意外亮點。陳怡蓉讚揚多元文化的加拿大，孕育出許多具有國際視野的電影人，值得台灣影人學習。

有多年紀錄片拍攝經驗的陳怡蓉，近年陸續跨入VR電影和劇情片領域，對跨文化有深刻的認識與執行經驗，她應邀擔任溫哥華國際電影節的評審，除了能看許多好電影外，與國際電影人的互動讓她覺得很珍貴。

溫哥華國際電影節有6個評審團獎，陳怡蓉和另外2位評審共同負責評選「地平線獎」（Horizon Award）－加拿大劇情長片新銳導演獎。

她說，細看了12部劇情長片，每一部都很有特色，最終3位評審毫不猶豫共同選出Mongrels為獲獎作品。「這是談韓國移民家庭的故事，敘說父親是捕野狗人，凸顯第一代移民適應上的困難、親子間的衝突等，但拍的手法超現實、又非常有詩意，能用如此創意手法描繪一個老生常談的移民議題，真的令我感到驚喜。」

她又說，感覺台灣的影視作品多聚焦於「個人」和「社會」，比較少談「世界」，加拿大的作品雖然也與個人背景生活有關係，但總蘊含豐富的世界觀。「我想這是因為加拿大整個社會都充滿了豐富的多元性吧，我希望台灣提倡在地化的同時，也能讓文化視野有更廣大的延伸。」

她認為，加拿大知名度最高的電影節是多倫多國際電影節，有點像是台灣金馬獎；但溫哥華國際電影節宛如台北電影節，更能彰顯獨立、非主流的精神，挖掘多元好作品，找到許多價值不斐的「璞玉」。

一身樸實打扮的陳怡蓉也是溫哥華電影節的一尊美玉，不僅她的電影專業備受讚譽，一開口說法語更讓許多在地加拿大人稱讚。

加拿大是英法雙語國家，但在西岸能說法語的人口很少，而且法國人總喜歡調侃「怪怪的加拿大法語腔調」，在法國念書生活多年的陳怡蓉說得一口標準法語，令整個評審大會和頒獎典禮增色不少。

溫哥華電影節策劃總監沃格舒克（CurtisWoloschuk）對中央社說：「很高興怡蓉來幫我們撐場面，用法語為得獎人頒獎。」

陳怡蓉則笑說：「感到很榮耀，在台灣還不見得能常有機會秀我的法語功力呢！」但她也說，首度體會到「當頒獎人比得獎人還緊張的感覺。」

她的新電影「阿婆非死不可」（Granny Must Die）將在10月26日高雄電影節舉行全球首映，這是陳怡蓉的第一部劇情長片，卡司龐大，包括金鐘獎視后楊麗音及迷你劇集/電視電影男主角獎的藍葦華領銜，攜手金馬獎女配角得主張詩盈、台北電影節「非常新人」林思廷共演，聯手打造荒謬奇想的黑色喜劇。

加拿大 溫哥華 電影

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