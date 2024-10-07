日相石破茂擬不提名涉獻金醜聞議員 也不派刺客

日本首相、自民黨總裁石破茂為迎戰眾議院大選，昨天表示擬不提名涉政治獻金醜聞議員。日媒報導，儘管這些議員將以無黨籍身分參選，但自民黨中央原則上不會派「刺客」挑戰。

日本執政黨自民黨內派閥（部分已解散）2023年爆發未依法刊載政治獻金醜聞問題，石破今年10月6日在自民黨中央跟幹事長森山裕等人協商後，出面說明未來是否給予涉醜聞議員「公認」（類似台灣的提名）的大方向。

在日本選舉中，經常可以看到獲得政黨或政治團體「公認」、「推薦」或「支持」等用語，其中「公認」意指讓某人成為政黨或政治團體的候選人，且這名候選人必須是總務省認可的政治團體黨員。獲公認的候選人可以得到其政黨或政治團體的大力支援。

石破日前表明將在10月9日解散眾議院進行大選，預計10月15日公告、27日投開票。

●石破提3情況擬不予提名

石破10月6日提到只要符合以下3種情況，自民黨原則上將不予提名。

第一種是受到黨中央給予超過「選舉不予提名」處分的議員；第二種是受到比「選舉不予提名」輕的處分，但處分仍持續中，且未出席政治倫理審查會善盡說明責任的議員；第三種是無法在地方獲得充分理解的議員。

日本讀賣新聞及每日新聞報導，已知將在未獲自民黨提名下參選的眾議員共6人，分別是前政調會長萩生田光一（東京都第24選區，舊安倍派）、前文部科學大臣下村博文（東京都第11選區，舊安倍派）、前經濟產業大臣西村康稔（兵庫縣第9選區，舊安倍派）、前國會對策委員長高木毅（福井縣第2選區，舊安倍派）、眾議員三林裕巳（埼玉縣第13選區，舊安倍派），及前復興大臣平澤勝榮（東京都第17選區，舊二階派）。

這6人預料將以無黨籍身分參選，在選舉宣傳車及傳單數量等方面的選舉活動上會受到一定限制。

自民黨中央面對可能未獲提名的議員，原則上將不會在該選區提名其他人選。

自民黨曾在2005年的「郵政選舉」中，派出「刺客」到反對郵政民營化政策的自民黨議員選區挑戰，最後獲得大勝，但這次情況不同，黨中央認為如果這些涉政治獻金醜聞議員能以無黨籍身分成功連任的話，代表已獲選民認同，所以不用派出刺客。

●從原則提名變成不予提名

從10月1日日本新政府上路後，石破和自民黨中央針對涉政治獻金醜聞議員，原本朝「原則提名」的方向展開協調，包括在比例代表選區重複提名都進行詳細討論。

不過，面對「原則提名」方案，黨內傳出不滿聲音表示「選民意見很嚴峻，這樣下去無法打眾議院大選的選戰」。

自民黨相關人士說，黨內近期私下進行眾議院大選的選情調查，結果不太令人滿意。

因此，石破對身旁人士表示，「有時必須做出冷酷的決斷」，決定不論是否受到黨中央處分，只要涉及政治獻金醜聞的議員，全數不允許在比例代表選區獲重複提名。

目前已知舊安倍派成員的高木毅及萩生田光一等人，可能都不會在這次眾議院大選獲自民黨中央提名。自民黨幹部說，「他們曾為派閥核心成員，責任重大，不得不進行嚴厲處理」。

目前最多有37名議員涉及政治獻金醜聞，加上石破及黨四役5人，這42人將不會被重複提名在比例代表選區，因此，自民黨這次在比例代表選區提名人數可能不足，正在進行補強。

面對石破昨天提出的提名大方向，自民黨內有期待聲音認為「地方壓力相當嚴峻，但這樣一來局面將有所改變」；青壯派議員也說，萩生田等人一旦未獲提名具有象徵性，對選民來說容易理解。

●舊安倍派議員反彈 批遭石破背叛

不過，舊安倍派議員對提名大方向大表反彈說「這是完全切割，選舉獲勝後也無法再支持石破政府」。

一名可能不獲提名的前閣員說，「因為石破在總裁選舉前私下說『絕對不會不提名』才支持石破，沒想到竟遭背叛」。

高木昨天在福井縣敦賀市受訪時說，這是非常嚴厲的判斷，自己會謙虛接受回歸初心，端正態度繼續努力進行政治活動，並表達將以無黨籍身分參選眾議員的意願。

另外，最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥昨天受訪說，「我不認為不被提名的人會大幅增加」。

面對這些涉政治獻金醜聞的議員，立憲民主黨希望在野黨能進行「在野整合」，在這些選區共推一名候選人展開對決，不過目前協調狀況並不順利，野田說，「將尋求整合可能性到最後一刻」。

自民黨內派閥2023年底相繼爆出所屬議員募到募款餐會餐券販售配額後的超額部分收入，被派閥以「回扣」方式回流給議員，而這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金），部分人士日前分別遭檢方調查並起訴，首例有罪判決也已出爐。

自民黨黨紀委員會今年4月決定處分39人；另有45名議員等人因未刊載金額不足500萬日圓，並未受到黨中央處分，而是由幹事長予以口頭警告。

自民黨中央已要求各地方黨部在10月7日前提出提名申請，石破將在9日解散眾議院前針對是否提名做出最後判斷。