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上任才6天！墨西哥一市長慘遭斬首 頭顱被「擺在車頂」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
墨西哥南部格瑞羅州首府奇潘辛戈市長阿克斯，上任僅6天，在10月6日慘遭斬首殺害。圖為安全部隊抵達事發現場。路透
墨西哥南部格瑞羅州首府奇潘辛戈市長阿克斯，上任僅6天，在10月6日慘遭斬首殺害。圖為安全部隊抵達事發現場。路透

路透報導，墨西哥南部格瑞羅州（Guerrero）首府奇潘辛戈（Chilpancingo）市長阿克斯（Alejandro Arcos），上任僅6天慘遭斬首殺害，凶嫌更將其頭顱放到一輛皮卡車頂，行徑極其囂張。

格瑞羅州長薩加多（Evelyn Salgado）證實消息指出，阿克斯6日遭殺害。當地總檢察長辦公室表示，正在調查釐清案件中。

在薩加多證實阿克斯身亡前，通訊平台WhatsApp傳出一些驚悚照片，可見一輛皮卡車車頂有一顆被砍下的頭顱，而那似乎就是阿克斯的頭。不過，路透無法確認照片是否屬實。

根據《國家報》、《過程網報》等當地媒體報導，6日下午有人發現，阿克斯的頭顱被擺在一輛皮卡車頂，身體則在駕駛座上。而在阿克斯去世前3天，新任市政府秘書塔皮亞 （Francisco Tapia）遭槍殺身亡。

墨西哥治安不佳，其中格瑞羅州更是最致命地區之一，今年6月2日選舉前夕，該州至少6名公職候選人遇害。

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