日本內閣紀念照經修圖 石破茂腹部襯衫外露被改

日本內閣官房長官林芳正今天表示，日相石破茂率領的內閣本月1日拍攝的團體紀念照，部分經過修圖並被刊登在首相官邸官網。修改處為石破與防衛大臣中谷元的衣著。

共同社報導，林芳正也說明：「官方儀式的團體照被本人當作紀念照永久留存，之前也曾輕微編輯處理。」

首相官邸今天回應日本「每日新聞」採訪時承認這部分「經過修正」，並表示「不僅這次，之前也曾經修圖過」。

石破為首的內閣本月1日經過首相任命儀式與閣員認證儀式後在首相官邸留影，當時男性閣員身著晨禮服，女性閣員則身穿洋裝或和服等正式服裝拍照。照片中石破站在第一排中央，他的左方為中谷，右方為林芳正。

「每日新聞」等日媒刊登的照片中，石破與中谷的腹部處露出白色襯衫，並看得到石破的腰帶。有些網友看到照片後在社群平台X上留言認為「衣冠不整」、「看起來不體面」等，還有網友揶揄是「衣冠不整內閣」。

不過，首相官邸官網「總理的一天」頁面所刊登的照片中，石破與中谷的腰部變高、長褲變長，也不見石破的腰帶。

近來修圖引發風波的案例包含英國肯辛頓宮今年稍早釋出威爾斯王儲妃凱特（Kate）與3名子女的合照後，卻因照片明顯有修改痕跡，遭美聯社等國際通訊社撤圖。

凱特事後透過社群媒體X為自己修圖引發的紛擾致歉，宣稱「自己一如許多業餘攝影師，偶爾會實驗性地編輯照片」。

報導指出，由於迅速發展的人工智慧（AI）技術被當作產製虛假訊息手段的案例增加，新聞媒體機構愈來愈重視「訊息的可靠性」。