不願與西方對抗 中國對俄、朝仍警戒

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

北韓與俄羅斯因俄烏戰爭的武器合作，關係達到史上最佳，兩國甚至簽訂軍事互助協定，若兩國有一國被攻擊，另一國可出手援助。但中國在經濟面臨困難下，不願與朝、俄關係綁死，仍想保持與西方和東亞鄰國的貿易交流。

中朝關係唇亡齒寒

根據《美聯社》報導，中國與北朝鮮6日慶祝建交75年，北韓領導人金正恩對中國國家主席習近平發出賀電表示，將與中國加固邦誼，讓雙方長年的合作關係得以延續。習近平則表示，中國希望與北韓共同推動社會主義的進一步合作。

兩國於1949年即建交，中朝關係被外界形容為「唇亡齒寒」，也讓中國至今持續避開聯合國對北韓制裁，且是北韓最大的貿易夥伴與援助提供者，讓北韓得以繼續與南韓對峙，作為箝制美國在東亞勢力擴張的重要國家。北韓至今仍因為發展核武，受到美國與聯合國的進出口與金流制裁。

習近平5年未訪朝

但《美聯社》分析，中朝關係雖佳，中、俄關係也不差，但中國因為國內經濟持續衰退，不希望中、俄與朝完全形成鐵三角，尤其在俄羅斯與朝鮮因都受到西方制裁，加強在武器、先進衛星與導彈科技的合作，甚至簽訂軍事協定，兩國若有一方受到襲擊，另一方可出手援助，在不願與世界完全作對下，中國並未加入朝、俄的軍事聯盟。

《南華早報》提到，俄羅斯總統普丁與習近平近年來都較少出國訪問，但普丁在6月罕見出國訪問北韓，習近平上次訪問北韓是2019年，4月中央政治局常委、排行第3的趙樂際訪問平壤，是中國5年來訪問北韓最高層級的官員。《南華》也認為，北京對於俄羅斯與北韓加強連結仍保有戒心。

【更多精采內容，詳見 】