快訊

新北幼兒園又爆虐兒？2歲女童身上出現瘀青 家長調監視器竟被刪除

「平轉個碗糕！」顏炳立：房市沒有拋售、這情況房價開始跌

北北基宜濕涼大雨來了 三張圖看本周降雨變化

深化台加原住民交流 推動印太戰略重要一環

中央社／ 溫哥華6日專電

加拿大啟動印太戰略即將屆滿2週年，促進了台加雙方緊密互動，日前在渥太華的一場研討會上，加拿大專家表示深化台加原住民合作符合印太戰略目標，並讚揚台灣復振原住民文化和權利的經驗值得加拿大取經。

上週二（1日）舉行的「加國印太戰略裡的另一個『I』：台加原住民交流對話」研討會（The Other『I』 in Canada's Indo-Pacific Strategy: A Taiwan-CanadaDialogue on Indigenous Engagement）主談人包括渥太華大學台灣研究教授史國良（Scott Simon）、該校教育系副教授暨前眾議員歐雷特（Robert-FalconOuellette）和駐加拿大代表曾厚仁。

史國良說：「第一個『I』是印太地區（Indo-Pacific），另一個『I』就是原住民（Indigenous），推進加拿大原住民與印太國家的合作是戰略中的重要一環，而過去2年加拿大和台灣原住民的交流成果豐碩。」

2022年時任台灣原民會主委夷將‧拔路兒（IcyangParod）率團訪問加拿大，與時任加拿大原住民關係部長米勒（Marc Millar）和加拿大文化遺產部處長白耶悌（Paul Pelletier）會面，創20幾年來台加首度部長級正式面對面交流。2023年加拿大曼省原住民政府機構DOTC和台灣原住民族經貿協會（TIPBA）簽署合作備忘錄。今年7月，加拿大原住民國會議員代表團訪台，深入原住民部落參訪。

史國良表示，除了官方互動之外，民間交流更多元化。例如他個人曾帶領台灣學生深入魁北克省KitiganZibi部落與當地高中生交流，另率加國原民學生3度訪台。還有許多台加兩國的原住民音樂人和藝術家，在不同的場合激盪出美麗火花。

來自台灣阿美族的音樂人汝妮，去年曾與加拿大原住民音樂家班農（Gary Bannon）合作演出，最近她再度回到溫哥華演繹一場原民電音風格的DJ秀。她對中央社表示，加拿大和台灣的原住民都曾經遭到文化抹滅的歷史，正努力找回自己的根、自己的文化。「只是我意外地發現，台灣原住民語言復振腳步走得比加拿大還要快，我的加拿大朋友很羨慕台灣的原住民、甚至有不少非原住民都能說族語。」

歐雷特在研討會上則提到，加拿大原住民在爭取真相與和解的道路上走得艱辛，很多經驗樂意與台灣分享，如今加拿大原民在療傷過程中也重視經濟展望，和台灣在經貿科技上的創新與交流，將為加拿大原民經濟注入強心針。

曾厚仁表示，台加同為「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA）創始成員，更為雙邊合作增添豐沛動能。他也說，自己多次走訪加拿大原民社區，在推動台加原住民交流時，思考的不僅是政治責任，而有一種深刻情感，期盼在原民合作的面向上，台加關係將產生一種特殊的連結。

加拿大 印太 原住民語

延伸閱讀

從加拿大進口泳具藏放大麻 進基隆港闖關失敗、5嫌起訴

安泰醫院大火9死 周春米慰問罹難者家屬一戶一社工關懷

溫哥華辦事處國慶酒會 加拿大政要讚台灣民主典範

看好加拿大市場 觀光署設立溫哥華觀光服務分處

相關新聞

日本上皇后美智子在住處摔倒 就醫檢查傷勢

日本富士台報導今（7日），日本上皇后美智子在東京的御所跌倒受傷，受傷情況不明。

南極半島暖化一片綠油油 植被面積擴大14倍

近期一項研究指出，南極洲最北端的南極半島面臨氣候暖化，正在以驚人的速度綠化，植被面積在35年內從不到0.9平方公里增長至...

紐西蘭軍艦觸礁 服役5年便沉沒 75人全獲救

紐西蘭5日表示，一艘海軍船艦在南太平洋島國薩摩亞（Samoa）外海進行珊瑚礁調查時擱淺並沉沒，但75名人員已全數救出。紐...

委內瑞拉無證移民假釋 月底屆期不延

哥倫比亞廣播公司(CBS)3日獨家報導，根據美國官員透露以及政府內部文件，拜登政府為委內瑞拉移民提供的入境假釋計畫，本月...

不願與西方對抗 中國對俄、朝仍警戒

北韓與俄羅斯因俄烏戰爭的武器合作，關係達到史上最佳，兩國甚至簽訂軍事互助協定，若兩國有一國被攻擊，另一國可出手援助。但中國在經濟面臨困難下，不願與朝、俄關係綁死，仍想保持與西方和東亞鄰國的貿易交流。

「死亡商人」重出江湖！俄國軍火販子向青年運動出售小型武器

俄羅斯軍火販子布特（Viktor Bout），一度被美國稱為「死亡商人」，約2年前透過俄美換囚出獄，目前疑似重操舊業，企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。