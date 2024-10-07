翁山蘇姬盟友佐敏貌 傳因血癌辭世

一名黨內消息人士告訴法新社，緬甸民主領袖翁山蘇姬的親密盟友佐敏貌今天因血癌辭世。原遭軍政府關押的他數日前才因健康因素獲釋。

法新社報導，72歲的佐敏貌（Zaw Myint Maung）是翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD，簡稱全民盟）的堅定支持者。全民盟數十年執政期間長期反對軍隊。

他在2021年最近一次軍方政變後被捕，並因貪腐入獄，不久前才因健康因素獲釋。

要求不具名的全民盟消息人士告訴法新社：「我們得到了確認他死亡的消息，這對我們來說是巨大的損失，因為他是全民盟的副主席之一。」

消息人士表示，佐敏貌死於白血病，俗稱血癌。

「雖然我們早有準備有天會失去他，但在這種困難的情況下失去他仍讓人感到遺憾。」

佐敏貌獲釋後，在瓦城（Mandalay）綜合醫院去世。