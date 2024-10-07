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武裝組織攻擊巴基斯坦最大城 釀2死10傷

中央社／ 喀拉蚩7日綜合外電報導

巴基斯坦最大城市喀拉蚩昨晚發生大爆炸，造成2死10傷，分離主義武裝組織俾路支解放軍（BLA）今天宣稱犯案。

昨晚11時左右，法新社記者聽到巴基斯坦南部大城喀拉蚩（Karachi）發生爆炸。根據巴基斯坦媒體GeoNews報導，有兩人死亡、10人受傷。

南部信德省（Sindh）政府在社群媒體平台X表示，一輛「油罐車」在鄰近機場的高速公路上爆炸。

俾路支解放軍表示，該組織瞄準從喀拉蚩機場出發前來的「中國工程師和投資者高級車隊」。

俾路支解放軍主張巴基斯坦最大但最貧窮的俾路支省（Balochistan）自治，經常針對中國公民，聲稱當地人未能獲得公平的財富分配，因此對外來者以及投資當地的中國人抱持敵意。

巴基斯坦民航局（Civil Aviation Authority）表示，從喀拉蚩出發的航班「照常」飛行，「各機構正在喀拉蚩機場附近調查這起事故/爆炸的原因」。

俾路支解放軍在透過電郵發給記者的聲明中指出，這次爆炸是他們使用車載簡易爆炸裝置，針對包括工程師在內的中國公民發動的攻擊。

巴基斯坦 爆炸 解放軍

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