「死亡商人」重出江湖！俄國軍火販子向青年運動出售小型武器

俄羅斯軍火販子布特（Viktor Bout），一度被美國稱為「死亡商人」，約2年前透過俄美換囚出獄，目前疑似重操舊業，企圖向伊朗扶植的葉門叛軍青年運動販售小型武器，包含AK-74突擊步槍，最快可能在本月以食品為掩飾運至葉門荷台達港口。

華爾街日報（WSJ）報導，一名歐洲官員與其他知情人士透露，青年運動使者8月前往莫斯科談判總額1000萬美元自動武器時，遇到熟面孔，也就是滿臉鬍鬚的布特。

現年57歲的布特，因軍火交易罪被美國法院判刑25年，在美國監獄服刑10年，直到與美國女籃明星格林納（Brittney Griner）換囚才在2022年12月獲釋。他過去在非洲、南美和中東販賣蘇聯製造的武器數十年。

報導指出，這些潛在武器交易尚未交付，武器型號未達到俄國向青年運動提供的反艦或防空飛彈程度，反艦或防空飛彈可能對保護國際航運免受攻擊的美軍構成重大威脅。

熟悉此事的人士稱，布特斡旋的小型武器交易是與兩名青年運動代表進行，他們以購買殺蟲劑和車輛為幌子前往莫斯科，並參觀一家拉達汽車（Lada）工廠。

前兩批即將交付的武器主要是AK-74突擊步槍，也就是AK-47升級版。但據該歐洲官員及其他熟悉此事的人士透露，這次行程中，青年運動代表還討論俄國方面可能出售的其他武器，包括 Kornet反戰車飛彈和防空武器。

知情人士不清楚交易是否在克里姆林宮的授意下進行，或僅僅獲得默許。青年運動一直在尋求俄製武器，WSJ無法確定供應的具體來源。

青年運動發言人拒絕置評，克里姆林宮並未回應。