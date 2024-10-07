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伊朗取消航班限制 恢復空中交通

中央社／ 德黑蘭7日綜合外電報導

伊朗國營媒體報導，德黑蘭當局今天宣布取消航班限制，恢復空中交通。先前當地部分機場因「營運限制」取消航班，且以色列曾矢言要針對伊朗飛彈攻擊發動報復。

綜合法新社與路透社報導，伊朗民航組織（CivilAviation Organisation）發言人亞扎魯（Jafar Yazarloo）稍早說，由於相關限制，伊朗各大機場的航班自6日晚間9時起取消，直至7日上午6時。

國營的伊朗通訊社（IRNA）後來報導指出，亞扎魯更新消息指出，航班已自6日晚間11時恢復，且「依班表執行起降」。

針對提早恢復空中交通，伊朗通訊社指出，「伊朗民航組織確認飛行條件安全無虞後，先前公布的飛航限制已全數取消，准許各航空公司執行飛行作業」。

與伊朗結盟的多名武裝組織領袖，以及伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）一名將領相繼遭以色列擊斃後，德黑蘭當局為了報復，而於本月1日對以色列發射約200枚飛彈，是伊朗第2次直接攻擊對方。

自此之後，以色列即表示將會對伊朗的攻擊做出回應。

伊朗空域從1日晚間起關閉到3日，前後不到兩天。伊朗民航組織當時宣布，基於安全理由，國內與國際線全面停飛。

歐盟航空安全總署（European Union Aviation SafetyAgency）已建議歐洲航空公司於31日前避開伊朗空域，並持續評估局勢。

以色列 伊朗 航班

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